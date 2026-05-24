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Estados Unidos

Evacuada la zona norte de la Casa Blanca tras escucharse posibles disparos en las inmediaciones

La Casa Blanca, Washington DC, Estados Unidos

La Casa Blanca, Washington DC, Estados Unidos / Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

EP

MADRID
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El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios sonidos similares a disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, según han informado periodistas presentes en el lugar.

De acuerdo con enviados de medios como ABC News o NBC News, se habrían oído alrededor de una veintena de detonaciones poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial.

Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha señalado a los medios que la agencia tiene conocimiento de "informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW" y que los agentes están "trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno".

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que se trate de un tiroteo ni han informado de posibles heridos o detenciones relacionadas con el suceso.

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Según había indicado previamente el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado.

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