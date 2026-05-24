Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicBad BunnyCannesLotería NacionalZapateroBarcelonaFinal ChampionsMercadona
instagramlinkedin

Angola

Cerca de 30 muertos por un corrimiento de tierra en una mina ilegal de oro en la provincia angoleña de Bengo

El Servicio de Protección Civil y Bomberos de Bengo continúa las tareas de búsqueda tras el derrumbe en una mina ilegal de oro, donde ya se han rescatado a cuatro personas con vida

Archivo - Bandera de Angola

Archivo - Bandera de Angola / Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Al menos 28 personas han muerto este sábado a casusa de un deslizamiento de tierra registrado en una explotación minera artesanal situada en la localidad de Nambuangongo, en la provincia angoleña de Bengo, donde varias personas realizaban actividades ilegales de extracción de oro, según ha informado la agencia angoleña de prensa (Angop).

El Servicio de Protección Civil y Bomberos (SPCB) de Bengo ha informado en un comunicado recogido por el mismo medio de que, hasta el momento, se ha rescatado con vida a cuatro personas, que han sido trasladadas a un centro de salud local para recibir asistencia médica.

No obstante, las autoridades locales han señalado que las tareas de búsqueda y rescate continúan en la zona afectada, por lo que no descartan que el número de fallecidos pueda ir en aumento durante las próximas horas y a medida que avancen estas operaciones.

"El Servicio de Protección Civil y Bomberos de Bengo está supervisando las operaciones de búsqueda, rescate y recopilación de información relacionadas con el deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026", recoge el comunicado difundido por el organismo.

Asimismo, el Mando Provincial del SPCB en Bengo ha indicado que un equipo multisectorial permanece desplegado en el lugar desde primera hora del día para evaluar la magnitud de lo sucedido.

Noticias relacionadas

Las autoridades han señalado también que el área donde se produjo el derrumbe es de difícil acceso y presenta problemas de comunicación, circunstancias que están complicando tanto las labores sobre el terreno como la difusión de información sobre el incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
  2. Trump renuncia a asistir al compromiso de su hijo por “responsabilidades de Gobierno”
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
  4. Así es 'el monstruo', el barco en el que Israel detiene en aguas internacionales a los activistas de las flotillas
  5. Irán amenaza con llevar la guerra 'fuera de Oriente Medio' si es atacado de nuevo por EEUU
  6. Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
  7. Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años
  8. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países

Cerca de 30 muertos por un corrimiento de tierra en una mina ilegal de oro en la provincia angoleña de Bengo

Cerca de 30 muertos por un corrimiento de tierra en una mina ilegal de oro en la provincia angoleña de Bengo

Evacuada la zona norte de la Casa Blanca tras escucharse posibles disparos en las inmediaciones

Evacuada la zona norte de la Casa Blanca tras escucharse posibles disparos en las inmediaciones

Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz

Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

La Casa Blanca publica un vídeo realizado con IA de Trump tirando a la basura a Stephen Colbert

La Casa Blanca publica un vídeo realizado con IA de Trump tirando a la basura a Stephen Colbert

Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán

Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán

Un choque entre dos tranvías en la ciudad alemana de Düsseldorf ocasiona 28 heridos

Un choque entre dos tranvías en la ciudad alemana de Düsseldorf ocasiona 28 heridos

Ordenan evacuar a 40.000 personas en California por una fuga química con riesgo de explosión