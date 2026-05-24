Abatido el autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca

Un hombre que abrió fuego este sábado frente a la Casa Blanca ha muerto tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, según han informado las autoridades de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se encontraba en el edificio en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, ha indicado en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato. En el suceso de este sábado, un hombre que se encontraba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca "sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar". El intercambio de disparos tuvo lugar poco después de las 18.00 hora local (medianoche en España).

"La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento", dijo Guglielmi. Un transeúnte resultó herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud. Ningún agente sufrió heridas.

"Parecían fuegos artificiales"

Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según estas informaciones, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington.

"Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr", relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, captando el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo. "Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Intentos de asesinato contra Trump

El pasado 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas. El individuo nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.

Dos años antes, en julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler (Pensilvania, EEUU). Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida. "Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo", dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.