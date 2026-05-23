Posible negociación
Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán
El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán. En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.
El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación. Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.
El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo. El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido "un acercamiento de posturas" y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.
En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito
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