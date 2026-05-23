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GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Irán afirma que un protocolo de acuerdo con EEUU está en fase de finalización

"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo)

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) / Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

EFE

Teherán
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Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.

"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.

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Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

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