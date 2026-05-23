Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia afirma que el ataque ucraniano sobre la universidad de Lugansk "debilita" el proceso de negociación

Los ataques ucranianos de largo alcance debilitan la actividad de las refinerías rusas

Los ataques ucranianos siguen limitando los ingresos de la refinación de petróleo y la energía en Rusia, incluso cuando la guerra en Oriente Medio ha proporcionado un beneficio presupuestario a corto plazo. Reuters informó, citando datos y fuentes oficiales no especificadas, que prácticamente todas las principales refinerías de petróleo en el centro de Rusia han detenido o reducido su producción de combustible tras los recientes ataques con drones ucranianos Reuters informó de que las refinerías afectadas representan más del 30% de la producción rusa de gasolina y el 25% de la producción rusa de diésel. La fuente dijo a Reuters que la refinería de petróleo Kirishi en el óblast de Leningrado, una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia con una capacidad de procesamiento de 20 millones de toneladas métricas por año, ha detenido completamente sus operaciones desde el 5 de mayo. Las fuerzas ucranianas atacaron la refinería Kirishi la noche del 4 al 5 de mayo. Reuters señaló que no está claro si la refinería de petróleo de Nizhegorodnefteorgsintez, que tiene una capacidad de procesamiento anual de 17 millones de toneladas, ha podido mantener operaciones parciales tras el ataque ucraniano del 20 de mayo.