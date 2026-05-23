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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia afirma que el ataque ucraniano sobre la universidad de Lugansk "debilita" el proceso de negociación
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Guterres condena el ataque contra residencia estudiantil en Lugansk, anexionada por Rusia
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes el ataque contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022 y que, según el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dejado ya seis fallecidos.
"Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en la que afirmó que la ONU sigue "con preocupación" las informaciones sobre el ataque.
Alemania ve la opción de negociación directa de la UE con Rusia, si se sienta a la mesa
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, indicó este viernes que entre los países de la Unión Europea se está considerando la posibilidad de negociar directamente con Rusia un alto el fuego en Ucrania, siempre que Moscú acepte sentarse a la mesa y bajo la premisa del apoyo a Kiev. "Yo diría que estamos de camino a eso. Porque el formato (de negociación) que vemos ahora está, diría, desbordado", dijo el ministro durante su intervención en un panel en el foro Globosec, que se celebra en Praga hasta mañana. Wadephul indicó, sin precisar más, que "las mismas personas" que están negociando con Rusia lo hacen también en Irán y en Gaza, un conflicto este que, dijo, sigue sin resolverse.
Ataque ucraniano deja seis muertos y unos 15 desaparecidos en una escuela secundaria, que según Kiev era un cuartel
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra una escuela secundaria en la región de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa. Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16.000 habitantes. "En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros", declaró el presidente Vladimir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
Rubio, "preocupado" por una posible escalada tras incidentes con drones en el Báltico
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se mostró este viernes preocupado por los recientes incidentes con drones en los países bálticos y dijo temer una escalada del conflicto en Ucrania. "Entendemos que estos países se sientan amenazados por razones obvias. Es algo preocupante porque siempre te alarma que algo así pueda desencadenar algo más grande, y esa siempre es una posibilidad", dijo Rubio en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (sur de Suecia). "Estamos preocupados, lo estamos siguiendo de cerca (...) porque no queremos que lleve a un conflicto más amplio que pueda derivar en algo mucho peor", reiteró Rubio.
Rusia afirma que el ataque ucraniano sobre la universidad de Lugansk "debilita" el proceso de negociación
El Gobierno de Rusia ha afirmado este viernes que Ucrania ha terminado de "debilitar" todos los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto con el "ataque deliberado" de las últimas contra unas instalaciones educativas en Starobilsk, ubicada en la provincia ocupada de Lugansk, que deja cuatro muertos. "Al cometer atrocidades contra niños en Starobilsk, el régimen de Kiev y sus aliados asumen toda la responsabilidad por la escalada de hostilidades y el debilitamiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el conflicto", ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones. Cuatro personas han muerto y cerca de cuarenta más han resultado heridas. Moscú ha informado de que han sido cuatro los drones que Ucrania ha utilizado para este "sangriento ataque" que ha dejado el centro prácticamente destruido.
Rubio asegura que EEUU está "listo" para retomar las negociaciones con Rusia y Ucrania si hay oportunidad
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que su país está "preparado" para retomar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania si se presenta la oportunidad, y ha augurado que la guerra "solo puede terminar con un acuerdo negociado" y no habrá una victoria militar ni de uno ni de otro lado. En declaraciones a los medios al término de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Helsingborg (Suecia) sobre si las negociaciones de paz estaban atascadas, ha respondido que "lamentablemente, no fueron fructíferas", pero que en todo caso Estados Unidos están "preparado" para seguir desempeñando ese papel.
Putin dice que 6 personas murieron y 15 están desaparecidas tras ataque de Kiev en Lugansk
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú. "Actualmente, sabemos sobre 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque de un atentado terrorista. Se trata de la primera vez que las autoridades rusas dan la cifra de los muertos en el ataque, que también dejó una cuarentena de heridos. Las fuerzas de Kiev golpearon la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobilsk "de noche, mientras los estudiantes dormían", dijo Putin, quien aseguró que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.
Los ataques ucranianos de largo alcance debilitan la actividad de las refinerías rusas
Los ataques ucranianos siguen limitando los ingresos de la refinación de petróleo y la energía en Rusia, incluso cuando la guerra en Oriente Medio ha proporcionado un beneficio presupuestario a corto plazo. Reuters informó, citando datos y fuentes oficiales no especificadas, que prácticamente todas las principales refinerías de petróleo en el centro de Rusia han detenido o reducido su producción de combustible tras los recientes ataques con drones ucranianos Reuters informó de que las refinerías afectadas representan más del 30% de la producción rusa de gasolina y el 25% de la producción rusa de diésel. La fuente dijo a Reuters que la refinería de petróleo Kirishi en el óblast de Leningrado, una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia con una capacidad de procesamiento de 20 millones de toneladas métricas por año, ha detenido completamente sus operaciones desde el 5 de mayo. Las fuerzas ucranianas atacaron la refinería Kirishi la noche del 4 al 5 de mayo. Reuters señaló que no está claro si la refinería de petróleo de Nizhegorodnefteorgsintez, que tiene una capacidad de procesamiento anual de 17 millones de toneladas, ha podido mantener operaciones parciales tras el ataque ucraniano del 20 de mayo.
Rutte celebra anuncio de más tropas de EEUU pero Europa debe reducir dependencia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias. "Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos", indicó Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores. Rutte afirmó que esa reducción de la dependencia que actualmente tienen los aliados europeos permitirá también a Estados Unidos "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".
Rusia convoca al Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque ucraniano sobre una universidad en Lugansk
Rusia ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con motivo del ataque ucraniano de este viernes contra las instalaciones de una universidad ubicada en Starobilsk, en la provincia ocupada de Lugansk, que ha matado a cuatro personas y herido a una treintena más. La reclamación de la delegación rusa ante Naciones Unidas ha subrayado que se trata de una "ataque deliberado" contra "una residencia de estudiantes y menores", en la que había, según ha detallado Moscú previamente, hasta 86 adolescentes en el momento en el que se produjeron los hechos. El ataque sobre la ciudaded también dañó varios edificios, comercios y viviendas particulares. Las instalaciones del centro quedaron prácticamente destruidas.
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