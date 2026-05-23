Cooperación económica
El Govern inaugura en México un ciclo de foros económicos impulsados por las delegaciones en el exterior
La Delegación del Govern en México y en Centroamérica, en colaboración con el Gobierno mexicano, ha organizado esta primera edición centrada en las implicaciones y oportunidades económicas del nuevo acuerdo entre la UE y México
La Delegación del Govern de la Generalitat en México y en Centroamérica, en colaboración con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, han organizado un foro económico para potenciar la proyección internacional de sus sectores más estratégicos en el marco del Acuerdo Global Modernizado México–UE, firmado este viernes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Esta es la primera edición de un ciclo de foros económicos que el ejecutivo catalán desplegará por todo el mundo a través de su red de delegaciones exteriores. De hecho, este año se prevén encuentros similares en Argentina, Brasil, Francia, Italia, Marruecos, Japón y la República de Corea.
Estas citas internacionales tienen como objetivo fortalecer las relaciones institucionales con países y regiones prioritarias, posicionar a Cataluña como un actor institucional relevante, fiable y con capacidad de iniciativa en el ámbito económico internacional, y crear un entorno institucional favorable a la cooperación económica y empresarial.
Jornada en México
La jornada en Ciudad de México, celebrada en la sede de la Secretaría de Economía del gobierno federal, reunió a más de 200 asistentes. “El papel de Cataluña como actor activo y conectado en la escena económica internacional se consolida con iniciativas como esta”, afirmó el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.
“Desde el Govern queremos poner de manifiesto que las delegaciones en el exterior pueden jugar un papel clave a la hora de tejer nuevas alianzas y oportunidades para nuestro país, también en el ámbito económico”, ha añadido.
En este sentido, se ha abordado el papel del sector agroalimentario como motor económico, con especial énfasis en la competitividad, la innovación y el desarrollo de cadenas de valor. Precisamente, en este ámbito, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que ha encabezado la delegación catalana en el foro, ha destacado el potencial del sector agroalimentario como espacio de vinculación entre México y Cataluña.
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