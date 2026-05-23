Oriente Próximo
Francia prohíbe la entrada en el país a Itamar Ben Gvir por maltratar a los activistas de la flotilla
El Gobierno francés pide a la Unión Europea que sancione de una vez al ministro de Seguridad israelí
EP
El Gobierno francés ha anunciado este sábado que prohíbe "con efecto inmediato", la entrada en el país del ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, por maltratar a los integrantes de la última flotilla humanitaria para Gaza interceptada esta semana por Israel en aguas internacionales.
"Con efecto inmediato, Itamar Ben-Gvir tiene prohibida la entrada a territorio francés", ha sentenciado el ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, en un comunicado publicado en redes sociales en el que denuncia las "reprobables acciones" de Ben Gvir, "contra ciudadanos franceses y europeos que viajaban a bordo de la flotilla Global Smud".
"Intolerable"
Si bien Francia "desaprueba la iniciativa de la flotilla", un esfuerzo para romper el bloqueo israelí sobre Gaza "que no produce resultados útiles y sobrecargan los servicios diplomáticos y consulares", el ministro también ha declarado "intolerable" que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidados o maltratados de esta manera, especialmente por un funcionario público.
"Estas acciones se suman a una larga lista de declaraciones y actos indignantes que incitan al odio y la violencia contra los palestinos", ha añadido Barrot antes de instar, como ya ha hecho por ejemplo el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que la Unión Europea imponga sanciones a uno de los elementos más extremistas del Gobierno israelí.
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
- Así es 'el monstruo', el barco en el que Israel detiene en aguas internacionales a los activistas de las flotillas
- Irán amenaza con llevar la guerra 'fuera de Oriente Medio' si es atacado de nuevo por EEUU
- Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
- Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años
- Trump renuncia a asistir al compromiso de su hijo por “responsabilidades de Gobierno”
- Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países