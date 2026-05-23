Ordenan evacuar a 40.000 personas en California por una fuga química con riesgo de explosión

Las autoridades del estado de California, en Estados Unidos, han ordenado a la evacuación de unas 40.000 personas este viernes tras una fuga de gases tóxicos de un gigantesco tanque químico que podría explotar en una área densamente poblada. El tanque contiene 26.000 litros de metacrilato de metilo, un líquido inflamable y volátil utilizado para hacer plástico.

La emergencia ocurre en Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles. El jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, dijo que decenas de miles de personas rehúsan acatar la orden pa dejar sus casas.

"Hay literalmente sólo dos opciones", dijo el comandante de los bomberos a cargo del incidente, Craig Covey. "El tanque se quiebra y derrama un total de 6.000 y 7.000 galones de químicos muy malos en un estacionamiento en esa área, o dos, el tanque entra en una reacción térmica en cadena y explota, lo que afecta también a los tanques cercanos que contienen combustible o productos químicos", explicó. "Estamos organizando estas evacuaciones para prepararnos para estas dos opciones: si falla o si explota", añadió.

La responsable de salud del condado, Regina Chinshio Kwong, insistió en la necesidad de una amplia zona de exclusión alrededor del tanque. "Si explota y hay vapor, estarán seguros mientras se encuentren fuera de la zona que se ha determinado como zona de evacuación", afirmó. No se han reportado heridos hasta el momento y no hay una indicación inmediata de qué causó la fuga, que fue reportada inicialmente el jueves.

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Imágenes aéreas difundidas por las cadenas locales mostraban que los servicios de emergencia rociaban el tanque con mangueras de agua con tal de enfriarlo y evitar una explosión. Covey dijo que los equipos se preparaban para un derrame químico, lo que él describió como "el mejor escenario", y preferible a una detonación y a una nube tóxica. Las autoridades trabajan para colocar barreras de contención para prevenir que si se derrama algún material llegue a los drenajes de lluvia o a los canales de los ríos que derivan en el océano.