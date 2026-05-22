Tulsi Gabbard dimite como directora de Inteligencia del Gobierno de Trump

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado este viernes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, y ha alegado motivos personales después de que a su marido le detectasen un cáncer de huesos. "Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", ha explicado Gabbard en una carta publicada en su perfil de X.

"A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos. Afronta grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo apartarme del servico público para estar a su lado y darle total apoyo en esta batalla", ha escrito en su misiva, en la que también ha agradecido a Trump la confianza depositada en ella en el último año y medio y se ha mostrado "totalmente comprometida" a garantizar una "transición fluida y completa".

Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard coordinaba las 18 agencias de la comunidad de inteligencia de EEUU, incluida la CIA. En los últimos tiempos se hallaba en la cuerda floja y había perdido la confianza de la Casa Blanca por su rechazo a la guerra contra Irán emprendida por Trump y el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. El pasado mes de marzo, declaró ante el Congreso que Teherán no estaba cerca de conseguir el arma nuclear, contradiciendo lo dicho por Trump para justificar la ofensiva.

Cascada de renuncias

La dimisión de Gabbard es la última de una serie de salidas en el seno de la Administración. El 17 de marzo, presentó su renuncia el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, también por discrepancias sobre la guerra contra Irán, un conflicto que no veía justificado y que atribuyó a la "presión de Israel y su influeyente lobby en EEUU". Unos días antes, el 5 de marzo, Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional tras la crisis del ICE en Minneápolis. Y un mes después, el 2 de abril, el republicano cesó a Pam Bondi como fiscal general, por el descontento acumulado por su gestión del caso Epstein y por lo que consideró como poca firmeza en la persecución de sus enemigos políticos.

Gabbard fue congresista demócrata por Hawái entre 2013 y 2021, donde se hizo conocida por sus críticas a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero, como las guerras de Irak y Siria. En 2020 se presentó a las primarias presidenciales demócratas, pero en 2022 abandonó el partido y en 2024 se unió a las filas republicanas y se alineó con Trump.

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Durante años, Gabbard criticó las sanciones a Rusia y se mostró escéptica con el apoyo militar estadounidense a Ucrania, por lo que sus críticos la tachan de "prorrusa". También fue muy criticada por su viaje en 2017 a Siria, donde se reunió con el entonces presidente Bachar al Asad.