La OTAN celebra el "premio" a Polonia de Trump de dar marcha atrás al repliegue de tropas en el flanco este

"Es una gran decisión. Pero seamos sinceros: debemos mantenernos en nuestra línea, Europa debe ser más fuerte y avanzar paso a paso hasta no ser tan dependientes de un solo aliado", afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante la reunión ministerial de la Alianza Atlántica en Helsingborg (Suecia). Se refería así al anuncio hecho la noche pasada por Donald Trump para el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia. Con ello dio el presidente de EEUU marcha atrás a su anterior decisión, comunicada apenas una semana antes, de suspender el envío a territorio polaco de un contingente ya previsto y en medio de críticas a sus aliados europeos por no sustentar a Estados Unidos en la guerra lanzada contra Irán.

El propio Trump justificó ahora, a través de su cuenta en la red Truth Social, ese cambio de postura en su "amistad" con el presidente de Polonia, el ultranacionalista Karol Nawrocki, a quien se jacta de haber apoyado en la campaña electoral que le llevó al poder en Varsovia, hace menos de un año -"Tuve el honor de respaldarlo y, de acuerdo a mi relación con él, me complace anunciar que EEUU enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", afirmó.

Al alivio mostrado por Rutte se sumaron varias declaraciones en el mismo sentido por parte de la ministra de Exteriores sueca, anfitriona de la reunión, Maria Malmer Stenergard, ya que con ello se refuerza el flanco este de la OTAN, así como por el titular polaco, Radoslaw Sikorsky, y sus colegas bálticos y nórdicos.

La reunión de Helsingborg está marcada por los sucesivos anuncios de Trump en relación a sus tropas en Europa. Se considera un "castigo" a Alemania su decisión de retirar a 5.000 soldados de sus bases en territorio germano --del total de 36.000 efectivos en ese país--, ya que la adoptó tras las críticas de Friedrich Merz a la ofensiva, a su criterio sin estrategia clara, lanzada sobre Irán y los estragos económicos causados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Está por concretar cómo se materializará esta reducción de tropas, cuyos efectos ha relativizado Merz. Más preocupado se muestra el Gobierno de Alemania por la decisión de Trump de no desplegar en su territorio, como se había acordado bajo la presidencia de Joe Biden, de los misiles estadounidenses Tomahawk.

Rubio y las críticas a España

Antes de partir hacia Suecia, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, representante de su país en la cita, repartió críticas a sus aliados, por su rechazo a apoyar la ofensiva contra Irán, y lanzó un par de arengas hacia España. Afirmó estar "molesto" y "decepcionado", ante los miembros de la alianza que, dijo, están de acuerdo en que Teherán no puede tener armas nucleares, pero "se niegan a hacer nada" para evitarlo. Rubio se refirió una vez más a España como ejemplo negativo, por prohibir a Estados Unidos el uso de las bases en su territorio para que los aviones que participan en esa ofensiva reposten ahí.

"La OTAN nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso", afirmó Rubio.

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La reunión de titulares de Exteriores en Helsingborg es preparatoria para la cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar en julio en Turquía. El rearme, las exigencias de EEUU a sus socios de aumentar el gasto militar al 5 % del PIB hasta 2035 y las decisiones de Trump respecto a sus tropas en territorio europeo son los puntos álgidos de la cita.