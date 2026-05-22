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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania insta a aliados a contribuir a defensa del país, en línea con propuesta de Rutte
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, instó este jueves a todos los miembros de la OTAN a contribuir a la defensa del país, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendiera un apoyo a Kiev más equilibrado dentro de la Alianza y propusiera que los aliados concedan a la nación invadida un 0,25 % de su PIB anualmente. "Ucrania ya no solo pide ayuda. Somos un contribuyente a la seguridad, un donante y un socio dispuesto a compartir nuestra experiencia con los aliados", señaló Sibiga en un mensaje de la red social X tras participar con sus homólogos en una reunión informal del Consejo OTAN-Ucrania en Helsingborg. El jefe de la diplomacia ucraniana recalcó que un mayor gasto en defensa "es una garantía de paz", y animó "a cada miembro de la OTAN a contribuir a la defensa de Ucrania".
Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos
El comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha informado este jueves de que la Comisión Europea está ya trabajando en el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a la intensificación de sus amenazas y operaciones híbridas contra los Estados miembro de la UE y, en particular, contra los países bálticos. "En lo que respecta a las sanciones, sí, estamos trabajando en el 21º paquete de sanciones, ya que vemos que Rusia está ahora, de hecho, intensificando sus amenazas y operaciones híbridas contra los Estados miembros de la UE", ha indicado el comisario en una rueda de prensa desde Bruselas al ser preguntado sobre si se esperan nuevas medidas restrictivas contra Moscú.
España acusa a Rusia de desinformar y provocar ante el uso de drones en países bálticos
El Gobierno de España ha expresado este jueves su solidaridad con Estonia, Letonia y Lituania por la "campaña de intimidación y desinformación" por parte de Rusia y sus "provocaciones" ante el uso de drones en el espacio aéreo de los países bálticos. En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que tanto la "desinformación" como las "reiteradas incursiones de drones" en el citado espacio aéreo "son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región" por parte de Rusia, que continúa en guerra con Ucrania. España ha subrayado además su "firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN", así como su apoyo a Ucrania "en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera". Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania han denunciado recientemente el paso de drones en el espacio aéreo de sus respectivos países, algunos de ellos ucranianos desviados y otros de origen desconocido, y han acusado a Rusia de pretender desinformar y sembrar la división con esta cuestión.
Kiev dice haber infligido un centenar de bajas a Rusia en el ataque a una base del FSB en Jersón
Un ataque del Centro de Operaciones Especiales 'A' del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra una base del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la parte ocupada de la región ucraniana de Jersón ha causado alrededor de un centenar de bajas entre el personal ruso, según dijo en sus rede sociales el presidente Volodímir Zelenski. Añadió que en la misma acción fue destruido un sistema de misiles tierra aire Pantsir-S1. "Gracias a esta operación, las bajas rusas suman alrededor de un centenar de ocupantes muertos y heridos", escribió el presidente ucraniano. Zelenski compartió junto a su mensaje un vídeo del SBU en el que se ve a varios drones destruir varios edificios del perímetro de la base del FSB.
Marco Rubio dice que la negativa de España a ceder sus bases hace dudar a EEUU de la utilidad de la OTAN
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, volvió a cargar este jueves contra España por no permitir el uso de sus bases de Rota y Morón para la guerra contra Irán, y aseguró que es una cuestión que lleva a Washington a preguntarse para qué les sirve estar en la OTAN. En declaraciones a los medios de comunicación en Miami antes de volar hacia Helsingborg (Suecia) para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, Marco Rubio volvió a mostrar su animadversión contra el Gobierno de España al ser preguntado por los planes de EEUU con respecto a la OTAN. Preguntado por el posible anuncio esta semana de un plan de repliegue de las tropas que EEUU tiene actualmente desplegadas en Europa, Rubio subrayó que acude a Suecia a una reunión de ministros de Exteriores, y no creía que le sorprendiese a nadie que "Estados Unidos y el presidente, en particular, están muy decepcionados con la OTAN ahora mismo".
Estonia convoca al encargado de negocios ruso para denunciar una "continua campaña de desinformación"
El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha informado este jueves de que Tallin ha convocado al encargado de negocios interino ruso para denunciar una "continua campaña de desinformación" contra el país y los vecinos bálticos, tras difundir que estaban permitiendo a Ucrania lanzar ataques contra Rusia desde su territorio. "Rusia continúa difundiendo falsas acusaciones, amenazas y provocaciones deliberadas. Dejemos esto absolutamente claro: Estonia no ha permitido que su territorio ni su espacio aéreo sean utilizados para ataques contra Rusia. Estas afirmaciones son falsas y Rusia lo sabe", ha señalado Tsahkna en un mensaje en redes sociales.
Lukashenko niega que Bielorrusia tenga planes de entrar en la guerra contra Ucrania
Bielorrusia no tiene planes de entrar en la guerra con Ucrania, manifestó este jueves el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, después de que las autoridades ucranianas alertaran de que Minsk quiere atacar al país vecino. "Respecto a sus declaraciones sobre la posible entrada de Bielorrusia en la guerra, simplemente digo que solo nos veremos involucrados en un caso: si se comete una agresión contra nuestro territorio", dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA. Agregó que Minsk "no tiene intención de entrar en la guerra de Ucrania" y aseguró que "no hay necesidad para ello". Lukashenko, quien preside este jueves junto con el líder ruso, Vladímir Putin, los primeros ejercicios conjuntos con empleo de armamento nuclear táctico-estratégico, aseguró que está dispuesto a reunirse en cualquier momento con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de las relaciones bilaterales. "Estoy dispuesto a reunirme con él donde sea —en Ucrania, en Bielorrusia— y hablar de los problemas en las relaciones" bilaterales, aseguró.
Zelenski reivindica un ataque contra una refinería rusa en la región de Samara y otro contra Jersón
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves un nuevo ataque de largo alcance contra una refinería rusa en la región de Samara, en el centro del país, y otro contra una sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso en la región de Jersón, en el sur. "Otro ataque ucraniano de largo alcance contra la capacidad de refinar petróleo de Rusia. Seguimos avanzando en esta línea de acción. Esta vez fue la refinería de petróleo de Sizran, situada a más de 800 kilómetros de nuestra frontera", ha subrayado en un mensaje en redes sociales en el que también ha expresado su agradecimiento a las fuerzas ucranianas, destacando su "precisión".
Ucrania refuerza la formación militar práctica de sus adolescentes ante la amenaza rusa
A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. Más de 13.000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis. El modelo de esta ciudad del oeste de Ucrania se está extendiendo ahora a todo el país, mientras el Estado prepara a una generación que podría enfrentarse a más años de conflicto.
Rusia aporta munición nuclear para las maniobras militares anunciadas por Bielorrusia
Rusia ha señalado este jueves que está contribuyendo a las maniobras nucleares anunciadas por Bielorrusia con munición nuclear para sus sistemas de misiles, unos ejercicios que Minsk ha insistido en que no van dirigidos contra nadie. "No vamos a pelear con nadie si nadie nos molesta", ha dicho el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien ha estado presente durante los ejercicios que se han realizado este jueves en la ciudad de Osipóvichi. "No estamos amenazando a nadie (...) pero, Dios no lo quiera, no nos andaremos con rodeos", ha advertido.
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