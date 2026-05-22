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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos

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Ucrania ataca una refinería rusa en Sizran, a 800 kilómetros de Ucrania

Ucrania ataca una refinería rusa en Sizran, a 800 kilómetros de Ucrania

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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