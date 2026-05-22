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Guerra de Irán, en directo: última hora | Las conversaciones entre EEUU e Irán encuentran frenos en el uranio enriquecido y los peajes
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
EEUU justifica suspender venta de armas a Taiwán porque necesita la munición en Irán
El secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, afirmó este jueves que Washington pausó una venta de armamento a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares para garantizar el suministro de municiones en la campaña militar contra Irán. Durante una audiencia en el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado, Cao explicó que la medida responde a la necesidad de asegurar suficientes reservas de misiles e interceptores, aunque sostuvo que el país aún dispone de "abundantes" existencias. El funcionario añadió que las ventas militares al extranjero se reanudarán cuando la Administración lo considere oportuno. Además, durante la audiencia indicó que la decisión final sobre la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio. La suspensión de la venta fue adelantada el viernes pasado por la Administración del presidente, Donald Trump, el mismo día que volvió de su visita de Estado a Pekín.
EEUU sanciona a nueve personas, incluido el embajador de Irán en Líbano, por su vinculación con Hezbolá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones contra nueve personas, entre ellas el embajador de Irán en Líbano, a las que acusa de tratar de impedir el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que Washington considera organización terrorista. Entre los afectados por estas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro figuran cuatro miembros de Hezbolá: Mohamed Abdel Motaleb Fanich, quien "lidera el consejo ejecutivo" del grupo chií; y tres de sus diputados en el Parlamento, Ibrahim al Musawi, Huseín al Hajj Hasán y Hasán Nizamedine Fadlallá. Este último ha dirigido la cadena de televisión Al Manar y ayudó a fundar la emisora Al Nur, ambos medios afines al grupo y sancionados por Estados Unidos.
Posiciones iranís contradictorias sobre la negociación
Un alto funcionario iraní declaró a Al Jazeera que los negociadores están muy cerca de alcanzar un acuerdo y que actualmente trabajan en un borrador. Sin embargo, otra fuente indicó a Al Jazeera que aún es demasiado pronto para determinar si se puede lograr un acuerdo definitivo y serio. Estas contradicciones pueden indicar que las líneas rojas de Irán no son homogéneas. Las posiciones más inflexibles corresponderían al líder supremo, Mojtaba Jameneí.
Las conversaciones entre EEUU e Irán encuentran frenos en el uranio enriquecido y los peajes
Irán afirmó que la última propuesta de Estados Unidos ha reducido los puntos en conflicto. Pero los comentarios del Líder Supremo de la República Islámica sobre la conservación de las reservas de uranio de Teherán y la disputa sobre el futuro control del estrecho de Ormuz ensombrecieron las perspectivas de un avance decisivo. Mientras se han deslizado informaciones sobre un posible preacuerdo en agencias iranís, no confirmadas, lo cierto es que Mojtaba Khamenei ha emitido una directiva para que el uranio del país, cercano a la calidad armamentística, no se envíe al extranjero. Irán quiere cobrar peajes y EEUU se opone. Las declaraciones contradictorias sobre cuestiones clave dejaron en la incertidumbre si ambas partes estaban más cerca de un acuerdo tras las renovadas amenazas de escalada de los últimos días, informa Bloomberg.
EEUU expresa optimismo sobre un acuerdo con Irán antes de visita de mediador pakistaní
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su optimismo este jueves sobre un acuerdo para terminar la guerra con Irán, antes de la llegada a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, que ejerce de mediador en las conversaciones. La llegada a Irán del influyente jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se produce después de que en la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que las negociaciones están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.
Francia rechaza una eventual intervención de la OTAN en el estrecho de Ormuz
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia rechazó este jueves una eventual intervención de la OTAN en la crisis del estrecho de Ormuz, al considerar que la región de Oriente Medio no entra en el ámbito de aplicación del Tratado del Atlántico Norte. "Nuestra postura es clara y coherente: el Tratado del Atlántico Norte se aplica al Atlántico Norte; no es ni la vocación ni la alianza adecuada para un asunto en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, en una rueda de prensa. De esta manera, el portavoz expresó la oposición de Francia a cualquier eventual participación de la OTAN en una operación destinada a garantizar la seguridad de esa estratégica vía marítima, actualmente bloqueada por Irán. El ministro de Presupuesto, David Amiel, anunció que París pondrá en marcha un programa de ayudas específicas por valor de 710 millones de euros (822,61 millones de dólares) para ayudar a los hogares y las empresas a hacer frente a la subida de precios derivada de la guerra de EEUU en Irán.
Balance de la situación | Presiones de EEUU para encontrar un acuerdo con Irán y desbloquear Ormuz
La situación en torno a la guerra de Irán está marcada a estas horas por las presiones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para que los países de la OTAN tomen protagonismo en el conflicto y contribuyan al control del tráfico marítimo en el el estrecho de Ormuz. Mientras, Irán ha propuesto consolidar el pago de peajes a Irán por el tránsito en el estrecho. Se calcula que algunos de los buques que han pasado han tenido que pagar unos dos millones de euros para franquear el control. Rubio expresó este jueves su esperanza de que la mediación pakistaní en Irán conduzca a un avance hacia un acuerdo. El mercado petrolero podría entrar en una "zona roja", con escasez de suministro en julio o agosto, si no se alcanza una solución duradera al conflicto en Oriente Medio, advirtió Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE). La Comisión Europea ha reducido significativamente sus pronósticos de crecimiento para la eurozona debido a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, que está provocando un aumento de la inflación en todo el continente. Bruselas ahora pronostica un crecimiento del PIB de solo el 0,9% para los 21 países que comparten la moneda única este año, frente a su proyección de noviembre del 1,2%. Irán declaró que está "considerando" una nueva propuesta de Estados Unidos durante la visita a Teherán del ministro del Interior pakistaní, Mohsen Naqvi, cuyo país media entre las dos partes en conflicto.
Marco Rubio viaja a la reunión de la OTAN "muy molesto" por su postura sobre Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este jueves hacia la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebrará en Suecia y afirmó que su Gobierno está "muy molesto" por la posición de los aliados en relación con la guerra de Irán, entre ellos España. Antes de abordar el avión en Miami, Rubio declaró a la prensa que el presidente, Donald Trump, está "decepcionado" porque los miembros de la OTAN están de acuerdo en que "Irán no puede tener un arma nuclear", pero "se niegan a hacer nada". "Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto. Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso. El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a señalar como ejemplo negativo el hecho de que España haya prohibido a Estados Unidos utilizar bases en su territorio para el repostaje de aviones que participan en la ofensiva contra Irán.
Irán indica que 31 buques cruzaron Ormuz en las últimas 24 horas "con coordinación" de la Guardia Revolucionaria
La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este jueves de que 31 buques han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, después de que el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso haya definido los límites de su "jurisdicción" en la zona. Así lo ha dicho en una nota difundida por la cadena estatal IRIB en la que ha precisado que se trata de "petroleros, portacontenedores y otros buques mercantes" que transitaron Ormuz bajo su "coordinación y seguridad".
La ONU alerta de que la situación en Gaza es "cada vez más precaria": "Israel ataca casi a diario"
La ONU alertó este jueves en una sesión del Consejo de Seguridad de que la situación en Gaza es "cada vez más precaria" y advirtió deque el pueblo palestino, que "no puede soportar más guerra", sigue sufriendo ataques "casi diarios" de Israel, a pesar del acuerdo de alto el fuego. Así lo explicó Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en la Franja. "Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, la realidad cotidiana de la población de Gaza se caracteriza por una profunda incertidumbre. Los ataques israelíes prosiguen casi a diario, causando decenas de víctimas mortales, al tiempo que se registran acciones armadas por parte de Hamás y otros grupos palestinos", declaró Alakbarov. Según dijo, el Gobierno de Benajamín Netanyahu ha declarado que ahora controla "el 60% de Gaza", frente al 52% que controlaba antes del alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero de 2025 tras la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos.
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