Guerra de Irán, en directo: última hora | Las conversaciones entre EEUU e Irán encuentran frenos en el uranio enriquecido y los peajes

Balance de la situación | Presiones de EEUU para encontrar un acuerdo con Irán y desbloquear Ormuz

La situación en torno a la guerra de Irán está marcada a estas horas por las presiones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para que los países de la OTAN tomen protagonismo en el conflicto y contribuyan al control del tráfico marítimo en el el estrecho de Ormuz. Mientras, Irán ha propuesto consolidar el pago de peajes a Irán por el tránsito en el estrecho. Se calcula que algunos de los buques que han pasado han tenido que pagar unos dos millones de euros para franquear el control. Rubio expresó este jueves su esperanza de que la mediación pakistaní en Irán conduzca a un avance hacia un acuerdo. El mercado petrolero podría entrar en una "zona roja", con escasez de suministro en julio o agosto, si no se alcanza una solución duradera al conflicto en Oriente Medio, advirtió Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE). La Comisión Europea ha reducido significativamente sus pronósticos de crecimiento para la eurozona debido a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, que está provocando un aumento de la inflación en todo el continente. Bruselas ahora pronostica un crecimiento del PIB de solo el 0,9% para los 21 países que comparten la moneda única este año, frente a su proyección de noviembre del 1,2%. Irán declaró que está "considerando" una nueva propuesta de Estados Unidos durante la visita a Teherán del ministro del Interior pakistaní, Mohsen Naqvi, cuyo país media entre las dos partes en conflicto.