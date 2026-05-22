Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaBad BunnyZapateroRota MorónMarteJonathan AndicTiempoViviendaLos JavisGemma Martínez
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo: última hora | Las conversaciones entre EEUU e Irán encuentran frenos en el uranio enriquecido y los peajes

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Dos mujeres pasan junto a una pintura del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, este lunes en Teherán.

Dos mujeres pasan junto a una pintura del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, este lunes en Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Israel convierte Eurovisión en una herramienta de diplomacia pública en plena guerra de Gaza
  2. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  3. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
  4. Irán envía una nueva propuesta de paz a EEUU mientras crece el temor a un regreso de los bombardeos
  5. Así es 'el monstruo', el barco en el que Israel detiene en aguas internacionales a los activistas de las flotillas
  6. 91 muertos, riesgo de propagación alto y sin vacuna ni tratamiento: las claves de la nueva epidemia de ébola en RD Congo
  7. Irán amenaza con llevar la guerra 'fuera de Oriente Medio' si es atacado de nuevo por EEUU
  8. Mythos, la IA de Anthropic que inquieta a Europa, expone a Trump y compromete la ciberseguridad global

DIRECTO IRÁN | Las conversaciones entre EEUU e Irán encuentran frenos en el uranio enriquecido y los peajes

DIRECTO UCRANIA | Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos

DIRECTO UCRANIA | Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos

Los activistas de la flotilla, tras ser liberados: "Israel nos atacó como conejos, con armas, y nos torturaron"

Los activistas de la flotilla, tras ser liberados: "Israel nos atacó como conejos, con armas, y nos torturaron"

España acusa a Rusia de desinformar y provocar ante el uso de drones en países bálticos

España acusa a Rusia de desinformar y provocar ante el uso de drones en países bálticos

Gaza sigue siendo un infierno tras seis meses de alto el fuego: "Cada vez atendemos a más niños por mordedura de rata"

Gaza sigue siendo un infierno tras seis meses de alto el fuego: "Cada vez atendemos a más niños por mordedura de rata"

Marco Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN tras el veto de España: “Si se niega el acceso a las bases, ¿para qué estar?”

Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases militares: "¿Para qué estar en la OTAN?"

Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases militares: "¿Para qué estar en la OTAN?"

Gaza lucha por sobrevivir en un mar de tiendas: "La gente no busca un milagro, sino recuperar una vida normal"

Gaza lucha por sobrevivir en un mar de tiendas: "La gente no busca un milagro, sino recuperar una vida normal"