Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Venezuela dice que EEUU verificó estándares de seguridad en aeropuertos para nuevos vuelos La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, informó este jueves que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país suramericano para la apertura de más vuelos comerciales entre las dos naciones, cuya conexión aérea fue reanudada oficialmente el pasado abril, tras siete años suspendida. En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. realizó recientemente una "inspección técnica exitosa" en los aeropuertos de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y de la ciudad de Barcelona, en la región de Anzoátegui (este). "Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado", dijo.

Venezuela autoriza a EEUU a realizar un simulacro de evacuación ante contingencias en Caracas Venezuela informó este jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar el próximo sábado "un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas" que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves en Caracas. En un comunicado oficial, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el simulacro solicitado por la embajada estadounidense en Caracas forma parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática".

Trump niega que enviara el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno cubano El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que haya enviado al portaviones Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana, en medio de la campaña de presión de Washington sobre la isla.

Marco Rubio califica a Raúl Castro como "fugitivo" de la Justicia estadounidense El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo. Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

Cuba tendrá este jueves apagones que afectarán a la vez hasta el 60 % del país Cuba tendrá este jueves otra jornada de prolongados apagones, y el mayor corte eléctrico desconectará a la vez el 60 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE. El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

El exilio cubano celebra entre aplausos la imputación de Raúl Castro Una estruendosa ovación fue el agradecimiento que los líderes de la comunidad cubana en Miami brindaron al Gobierno estadounidense ante la imputación del expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas que dejó cuatro muertos hace treinta años, y celebraron que transmite un poderoso mensaje de que "se acabó la impunidad para los verdugos". "Es un mensaje muy importante: cesó la impunidad de los verdugos que Cuba ha sufrido durante 67 años. Se acabó la impunidad de Raúl Castro. Es un mensaje demoledor para ese régimen y para ese pueblo que luchó tan duro por su libertad", dijo a EFE Orlando Gutiérrez, secretario general de la organización en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC). Él fue uno entre las decenas de miembros de la diáspora cubana que acudió este miércoles a la Torre de la Libertad en Miami, emblema del exilio en esta ciudad, para aplaudir y escuchar en primera persona al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunciar la imputación de Castro.

China pide a Estados Unidos dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba China pidió este jueves a Estados Unidos que deje de utilizar el "garrote judicial" contra Cuba, tras la imputación estadounidense al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, y acusó a Washington de ejercer presión sobre la isla mediante sanciones unilaterales y procesos judiciales. El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó en rueda de prensa que Pekín se opone a las sanciones "sin base en el derecho internacional", al "abuso" de medios judiciales y a que "fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba". "Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza", declaró Guo en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre los cargos anunciados por Estados Unidos contra Castro.

Excarcelan a un exalcalde opositor venezolano luego de 16 meses detenido El opositor venezolano Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), fue excarcelado este miércoles luego de 16 meses detenido, informó su partido político, Un Nuevo Tiempo (UNT). En X, la formación dijo recibir "con beneplácito la noticia de la excarcelación" y exigió la libertad de todos los presos políticos y que "se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución" en Venezuela. "Nuestra lucha sigue con la misma firmeza hasta que todos estén en libertad plena y las familias venezolanas puedan reencontrarse", agregó.

El portaviones Nimitz de EEUU es desplegado en el Caribe en plena campaña contra Cuba El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba. "¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México. "El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", añade el texto. El anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a La Habana -con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.- y la acusación formal, presentada hoy mismo por el Departamento de Justicia contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.