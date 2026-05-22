Los casos sospechosos de ébola ascienden a 670, con 160 muertes asociadas con el nuevo brote

El nuevo brote de Ébola localizado en la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado ya más de 670 casos sospechosos y 160 muertes provisonalmente vinculadas con la enfermedad. Según ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad congoleño a través de un balance publicado en redes sociales, se han detectado 671 casos en la provincia de Ituri, al noreste del país centroafricano. De estos, hasta el momento se han confirmado 64 casos (60 en Ituri y cuatro en Kivu Norte) y seis fallecidos (cuatro en Ituri y dos en Kivu Norte).

Ante este escenario, el Gobierno de RCD ha señalado que las zonas más afectadas son la de Mongbwalu, en Ituri, con 317 casos sospechosos --trece confirmados-- y 80 muertes sospechosas; y la de Rwampara, con 179 casos --24 confirmados-- y 44 muertes bajo vigilancia. Ambas incluyen además un total de 800 contactos identificados que se encuentran bajo vigilancia de las autoridades.

Además, Sanidad ha informado del registro de otros 125 casos sospechosos en Bunia -- once de los cuales se han confirmado--, Nyankunda y Bambu --todas ellas en Ituri,-- así como en Goma, Katwa y Butembo, en la provincia de Kivu Norte, que se encuentra parcialmente ocupada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

Esos fallecimientos y casos sospechosos corresponden al recuento elaborado hasta el pasado miércoles, según ha indicado el Ministerio en su último boletín sobre esa crisis sanitaria emitido a última hora del jueves. En este, manifiesta que durante las últimas 24 horas se han confirmado trece nuevos casos --doce en Ituri y uno en Kivu Norte--, pero no ha dado parte de nuevas muertes confirmadas por pruebas de laboratorio. Además, hasta la fecha se ha dado de alta a 160 pacientes que habrían superado ya la enfermedad.

A raíz de este último brote de ébola localizado en RDC –que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote en el país y es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo de este virus ébola– la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró durante el fin de semana una emergencia internacional, después de que se confirmaran dos casos y al menos un muerto en Uganda.

El brote declarado el pasado viernes, que probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses y se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto entre el Ejército congoleño y grupos armados, corresponde con la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS

El riesgo de este nuevo brote ha trascendido al mundo del fútbol, donde la selección congoleña, según confirmó este jueves a EFE el asesor especial del ministro de Deportes congoleño, Alain Makengo, ha cancelado sus entrenamientos de preparación para el Mundial de 2026. Así, han optado trasladarlos de Chernivtsi a Bélgica, pero no ha suspendido los amistosos en Europa, incluido uno en España.