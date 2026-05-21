Una radio inglesa anuncia por error la muerte del rey Carlos III

Una emisora local del sureste de Inglaterra ha pedido disculpas este miércoles al rey Carlos III y a sus oyentes tras anunciar por error la muerte del monarca, un incidente que atribuyó a un fallo informático.

"El protocolo ‘Monarch’ —que todas las radios británicas tienen preparado con la esperanza de no tener que utilizarlo nunca— se activó por error el martes por la tarde y anunció falsamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey", escribió en Facebook Peter Moore, director de Radio Caroline. Moore explicó que el incidente se debió a "un error informático ocurrido en el estudio principal".

La emisión del martes por la tarde no está disponible en la web de la emisora, con sede en Essex, en el sureste de Inglaterra.

Radio Caroline "tuvo el placer de retransmitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años", añadió el director.

Tras advertir el error, la emisora, fundada en 1964, pidió disculpas en antena y posteriormente en redes sociales al rey y a los oyentes "por las molestias ocasionadas".

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Carlos III se encontraba el martes por la tarde de visita en Irlanda del Norte cuando Radio Caroline anunció por error su fallecimiento. El rey, de 77 años, sigue recibiendo tratamiento contra un cáncer cuya existencia reveló en febrero de 2024.