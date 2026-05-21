Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Condenado a cuatro años un exagente de inteligencia austríaco por espiar para Rusia
Un antiguo alto cargo del contraespionaje austríaco ha sido condenado este miércoles a 49 meses de cárcel por haber vendido durante años a Rusia información sobre opositores al régimen refugiados en Europa. El Tribunal Provincial de Viena ha considerado probado que Egisto Ott, hasta 2017 inspector jefe en la ya desaparecida Oficina Federal de Protección de la Constitución y Lucha Antiterrorista (BVT) colaboró con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, el heredero del KGB soviético. La sentencia contra él es por los delitos de abuso de autoridad, espionaje, malversación y cohecho. La Fiscalía acusaba a Ott de haber accedido a información confidencial sobre movimientos de personas que Moscú quería localizar incluso después de haber sido destituido en 2017 de su puesto en la BVT.
Maniobras
Esta semana, Bielorrusia comenzó maniobras militares con armamento nuclear ruso, marcando que estos ejercicios no tienen como objetivo terceros países ni suponen tampoco una amenaza para la seguridad de la región. Así, Moscú negó cualquier intención de utilizar el territorio de su aliado para atacar a Ucrania, a cuyas autoridades acusó de buscar "un aumento de la tensión" con estas declaraciones.
"Nuevas denfensas"
"Estamos trabajando nuestras defensas en esa dirección", ha dicho Zelenski que también han informado de que además de labores de Inteligencia "que aún no se han hecho públicas", ha dado instrucciones a la diplomacia ucraniana de ser "lo más activa posible" en este asunto. "Necesitamos aumentar la presión y fortalecer la coordinación con nuestros socios", ha remarcado. En otra publicación, Zelenski ha enmarcado este supuesto frente bielorruso junto a otros cuatro más a través de los cuales Rusia piensa reforzar su ofensiva contra. "Estamos preparando respuestas para cada posible variante de las acciones del enemigo si realmente se atreven a extender su agresión", ha afirmado. Respuestas en forma de ataques con misiles de largo alcance, que han demostrado estos días atrás ser "muy efectivos", así como de otras medidas de "coerción más tangibles", ha dicho el presidente ucraniano. "Ucrania se defenderá sin duda, y ahora nuestra tarea es fortalecer nuestro Estado para que ninguno de los cinco escenarios rusos de expansión de la guerra por el norte de Ucrania tenga éxito", ha enfatizado.
Zelenski advierte a Bielorrusia con inmiscuirse en la guerra: "Estoy cansado de las constantes amenazas"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este miércoles a Bielorrusia con "consecuencias significativas" si se deja arrastrar a la guerra por Rusia, en un momento en el que aumentan cada vez más los rumores sobre la posibilidad de que participe en el conflicto de manera directa. "Estoy cansado de la constante amenaza a Ucrania de que los rusos puedan involucrar a Bielorrusia en la expansión de la guerra. Deben entender que habrá consecuencias para ellos, y serán significativas", ha expresado Zelenski en un vídeo en sus redes sociales, al valorar la situación en el frente. Así, Zelenski ha asegurado que Rusia está valorando nuevos escenarios para emprender ataques contra Ucrania, incluyendo territorio bielorruso, una posibilidad que si las autoridades de Kiev y sus socios han venido barruntando casi desde el inicio de la guerra, ahora ha adquirido mayor eco.
Zelenski advierte a Bielorrusia con "consecuencias" si se deja arrastrar por Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este miércoles a Bielorrusia con "consecuencias significativas" si se deja arrastrar a la guerra por Rusia, en un momento en el que aumentan cada vez más los rumores sobre la posibilidad de que participe en el conflicto de manera directa. "Estoy cansado de la constante amenaza a Ucrania de que los rusos puedan involucrar a Bielorrusia en la expansión de la guerra. Deben entender que habrá consecuencias para ellos, y serán significativas", ha expresado Zelenski en un vídeo en sus redes sociales, al valorar la situación en el frente. Así, Zelenski ha asegurado que Rusia está valorando nuevos escenarios para emprender ataques contra Ucrania, incluyendo desde territorio bielorruso.
La UE califica de "inaceptables" las amenazas rusas tras últimos incidentes en los países Bálticos
Los máximos responsables de las instituciones europeas calificaron de "inaceptables" las amenazas de Rusia contra los países Bálticos, después de las alertas aéreas de este miércoles en esa región por la aparición de dispositivos no tripulados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó las alertas con "amenazas públicas de Rusia", que también son, dijo, "una amenaza a toda" la Unión Europea, e indicó que habrá una respuesta europea "con unidad y firmeza". "Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.
Putin abandona China tras cancelar rueda de prensa ante la falta de resultados tangibles
El presidente ruso, Vladímir Putin, abandonó hoy China tras cancelar la habitual rueda de prensa que suele ofrecer tras una visita al extranjero, ante la falta de resultados tangibles durante su estancia en el gigante asiático. Putin y el líder chino, Xi Jinping, suscribieron una declaración conjunta, en la que pidieron diálogo en Irán y condenaron los ataques de EE.UU. e Israel, y presidieron la firma de otra veintena de acuerdos, pero Moscú no logró lo que había venido a buscar. Sigue sin haber acuerdo para un incremento de las exportaciones de petróleo y gas con destino al gigante asiático, ni para el tendido del gasoducto a través de Mongolia, Fuerza de Siberia-2, aunque Moscú subraya que existe un "entendimiento".
Von der Leyen avisa tras la alerta aérea en Lituania: "Una amenaza a un Estado es a toda la UE"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido, tras el avistamiento en el espacio aéreo de Lituania de un dron procedente de Bielorrusia, de que una amenaza contra cualquiera de los Veintisiete "es una amenaza contra toda la Unión Europea", y ha sostenido que "las amenazas públicas" de Rusia contra los Estados bálticos "son completamente inaceptables". "Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son completamente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", ha indicado en un mensaje en redes sociales, donde ha acusado a Rusia y Bielorrusia de tener "una responsabilidad directa" por los drones que "ponen en peligro la vida y la seguridad" de personas en el flanco oriental de la Unión.
El Gobierno británico flexibiliza las sanciones contra Rusia
Reino Unido anunció una flexibilización de sus sanciones contra Moscú al autorizar el miércoles las importaciones de diésel y queroseno refinados a partir de petróleo ruso en terceros países, mientras la oposición al gobierno laborista criticó la decisión. Esta derogación, decidida por uno de los aliados más fieles de Ucrania, entra en vigor el miércoles y fue publicada el martes por la noche en el sitio oficial del Gobierno. La derogación ha sido presentada como una medida dirigida a mejorar el poder adquisitivo de los consumidores británicos, afectados, como el resto del mundo, por el aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán.
Bruselas esquiva hablar de Draghi para negociar una paz con Rusia: "Más importante que el quién es el qué"
La Comisión Europea ha evitado este miércoles responder a las especulaciones sobre que Bruselas estaría sondeando designar al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi, como enviado especial de la Unión Europea para negociar una paz con Rusia, esgrimiendo que más importante que la persona que se elija para ello es "qué se pide" a Moscú. Preguntada en una rueda de prensa desde Bruselas sobre informaciones periodísticas que señalan que la Unión Europea estaría estudiando el nombre de Mario Draghi para ser su enviado especial para negociar con Rusia, la portavoz de Exteriores de la UE ha evitado entrar "en nombres" y "especulaciones", y se ha limitado a señalar que los Veintisiete antes deben determinar "qué pedir a Rusia".
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