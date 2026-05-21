Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población

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Así han quedado varios vehículos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras un ataque con dron ruso

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Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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