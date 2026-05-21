Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población

"Nuevas denfensas"

"Estamos trabajando nuestras defensas en esa dirección", ha dicho Zelenski que también han informado de que además de labores de Inteligencia "que aún no se han hecho públicas", ha dado instrucciones a la diplomacia ucraniana de ser "lo más activa posible" en este asunto. "Necesitamos aumentar la presión y fortalecer la coordinación con nuestros socios", ha remarcado. En otra publicación, Zelenski ha enmarcado este supuesto frente bielorruso junto a otros cuatro más a través de los cuales Rusia piensa reforzar su ofensiva contra. "Estamos preparando respuestas para cada posible variante de las acciones del enemigo si realmente se atreven a extender su agresión", ha afirmado. Respuestas en forma de ataques con misiles de largo alcance, que han demostrado estos días atrás ser "muy efectivos", así como de otras medidas de "coerción más tangibles", ha dicho el presidente ucraniano. "Ucrania se defenderá sin duda, y ahora nuestra tarea es fortalecer nuestro Estado para que ninguno de los cinco escenarios rusos de expansión de la guerra por el norte de Ucrania tenga éxito", ha enfatizado.