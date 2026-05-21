Guerra de Irán, en directo: última hora | Nueva negociación entre EEUU e Irán para lograr la paz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Irán analiza última propuesta de EEUU y Trump dice que negociaciones están "en el límite" Irán anunció este miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las "etapas finales". Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, dijo que están "examinando" una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones. "Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando", declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su "gran desconfianza" hacia Washington. El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: "El desbloqueo de los activos iraníes congelados" en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

Nueva negociación entre EEUU e Irán para lograr la paz Trump comunicó a Netanyahu que los mediadores están trabajando en una carta de intenciones que tanto Estados Unidos como Irán firmarían para poner fin formalmente a la guerra e iniciar un periodo de 30 días de negociaciones sobre temas como el programa nuclear iraní y la apertura del estrecho de Ormuz, según una fuente estadounidense que informó a Axios.

Pezeshkian afirma que "todas las opciones siguen abiertas" tras recibir al ministro del Interior de Pakistán El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido que "todas las opciones siguen abiertas" para poner fin al conflicto desatado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra su país a finales de febrero, tras recibir este miércoles en Teherán al primer ministro paquistaní, Mohsen Naqvi, en medio de los esfuerzos de mediación de Islamabad. "Irán ha cumplido sistemáticamente sus compromisos y ha explorado todas las vías posibles para evitar la guerra; por nuestra parte, todas las opciones siguen abiertas", ha manifestado el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. Pezeshkian ha recordado a la Administración Trump que "obligar a Irán a rendirse mediante la coacción no es más que una ilusión" y ha defendido en la misma publicación que "el respeto mutuo en la diplomacia es mucho más sensato, seguro y sostenible que la guerra".

Pezeshkian, de Irán, mantiene conversaciones con el ministro del Interior paquistaní El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió este miércoles con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsen Naqvi, quien, como hemos estado informando, realizó otra visita a Irán. Según informó la agencia de noticias Tasnim, ambos abordaron el estado de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, mientras que Pezeshkian expresó su apoyo a los esfuerzos de Pakistán para fomentar la estabilidad y la cooperación regionales. Naqvi también hizo hincapié en "la importancia de continuar por el camino del diálogo y el entendimiento", dijo Tasnim.

Pakistán presiona a Irán en Teherán para que se abran nuevas negociaciones de paz La agencia de noticias iraní Tasnim ha difundido nuevas declaraciones de Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre las negociaciones con Estados Unidos. Baghaei afirmó que la nueva visita del ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, a Irán tiene como objetivo "facilitar el intercambio de mensajes y proporcionar explicaciones adicionales para aclarar los textos enviados entre las partes". Los medios iraníes informaron anteriormente que Naqvi estaba realizando su segundo viaje al país la semana pasada, en el marco de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán. Según el informe de Tasnim, Baghaei también reiteró que Irán está "siguiendo el camino de las negociaciones con seriedad y buena fe" a pesar de tener "fuertes y razonables sospechas" sobre la parte estadounidense.

Irán "examina" una nueva propuesta de EEUU después de la visita de un mediador pakistaní Irán "examina" una nueva propuesta de EEUU después de la visita de un mediador pakistaní, informa AFP.

El barril de brent baja cerca del 6 % y cotiza a 104 dólares al cierre bursátil en Europa El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, perdía más del 6 % este miércoles por la tarde y cotizaba a 104 dólares después de que el presidente de Estados Unidos urgiera a Irán a aceptar sus condiciones de paz y anunciara que estaban en la fase final de las negociaciones. A las 19:15 hora local (17:15 GMT), el crudo brent para entrega en julio perdía 6,88 dólares por barril, equivalentes al 6,18 %, y se cambiaba a 104,4 dólares. El brent llegó a caer al mínimo de 103,24 dólares un poco antes de acabar la sesión bursátil, lo que implicaba un descenso del 7,23 % respecto al cierre de la víspera en 111,28 dólares. El máximo de la jornada se ha situado en 111,49 dólares esta madrugada.

El embajador de Estados Unidos afirma que Ben-Gvir "traicionó la dignidad" de Israel al publicar el vídeo con los detenidos El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirma que el ministro de Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, "traicionó la dignidad de su nación" al publicar imágenes que muestran a activistas de derechos humanos atados, maltratados y humillados. Huckabee también desestimó la flotilla con destino a Gaza, calificándola de "estúpida maniobra publicitaria". Aún no está claro si Huckabee condenó las acciones de Ben-Gvir o solo la decisión de publicar el vídeo, que ha provocado indignación internacional. Huckabee, un cristiano sionista, es conocido por apoyar incondicionalmente a Israel, incluyendo el genocidio en Gaza , la colonización de tierras palestinas en la Cisjordania ocupada y la guerra contra Irán.

Balance de la situación en Irán a estas horas | Temores crecientes en Irán, e Israel en alerta máxima La guerra en Irán mantiene este miércoles un momento de transición, de tensa espera y creciente incertidumbre. Irán ha alertado de que EEUU "busca empezar una nueva guerra" a pesar de mantener la "presión política y económica". Teherán mantiene que el país "está preparado" para una nueva ofensiva en caso de que esta se produzca. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha indicado que "las maniobras del enemigo, tanto públicas como privadas, muestran que a pesar de la presión no ha abandonado sus objetivos militares y está esperando para lanzar una nueva guerra", según Tasnim. Mientras tanto EEUU reitera ultimátums. E incluso Arabia Saudí advierte que Irán debe aprovechar la oportunidad de abrir negociaciones para evitar lo peor. Por su parte, el Ejército israelí ha dicho estar en "alerta máxima" ante "nuevas amenazas" entre Teherán y Washington, que siguen sin llegar a un acuerdo, aunque ha asegurado que ha logrado "debilitar a Irán y a todo su sistema de apoyo de una forma sistemática y metódica". El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue y los precios del petróleo están por encima de los 105 dólares.