Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Excarcelan a un exalcalde opositor venezolano luego de 16 meses detenido El opositor venezolano Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), fue excarcelado este miércoles luego de 16 meses detenido, informó su partido político, Un Nuevo Tiempo (UNT). En X, la formación dijo recibir "con beneplácito la noticia de la excarcelación" y exigió la libertad de todos los presos políticos y que "se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución" en Venezuela. "Nuestra lucha sigue con la misma firmeza hasta que todos estén en libertad plena y las familias venezolanas puedan reencontrarse", agregó.

El portaviones Nimitz de EEUU es desplegado en el Caribe en plena campaña contra Cuba El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba. "¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México. "El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", añade el texto. El anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a La Habana -con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.- y la acusación formal, presentada hoy mismo por el Departamento de Justicia contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

Trump dice que es "un gran día" por la imputación de Raúl Castro en Estados Unidos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que este miércoles es "un gran día", después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de una organización del exilio cubano en 1996.

Trump descarta una "escalada" en Cuba y pronto hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles que vaya a protagonizar una "escalada" con Cuba y anunció que "pronto" hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.

El fiscal general interino de EEUU sobre los cargos contra Raúl Castro: "si matas estadounidenses, te perseguiremos" El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó este miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro por asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: "si matas estadounidenses, te perseguiremos".

Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años A pocas semanas de cumplir los 95 años en una isla a oscuras, Raúl Castro es testigo de un derrumbe que no estaba en sus planes: lo que en algún momento se conoció como la Revolución Cubana se deshace como un helado bajo el implacable sol del trópico. La obra que tuvo a su hermano Fidel como escultor mayor agoniza en medio de las penurias internas derivadas del agotamiento de un modelo que siempre fue económicamente dependiente, con la agravante de la inédita presión de Estados Unidos. Y del vecino que José Martí llamaba "el monstruo", a fines del siglo XIX, le llega al nonagenario una noticia que tampoco contemplaba ni siquiera en las pesadillas: el Departamento de Justicia resolvió imputarlo por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, el 24 de febrero de 1996. En aquella acción del 24 de febrero de 1996 murieron cuatro cubano americanos. Desde entonces se ha dicho que los disparos de los MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana se registraron en aguas internacionales en el Estrecho de Florida. Leer mas

Rubio llama a los cubanos en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por Trump El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los "cubanos de a pie" en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido demócraticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.

Venezuela anuncia que liberará 300 presos esta semana por ser menores de edad, mayores de 70 años o enfermos El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes que hasta 300 personas serán puestas en libertad esta semana tras otorgarles "beneficios" procesales por razones como "ser menores de edad, mayores de 70 años o portadores de una patología". "Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados", ha anunciado el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en declaraciones recogidas por la cadena venezolana Globovisión. Con todo, se les ha otorgado o va a otorgar la libertad "por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", ha subrayado, indicando que es una medida tomada "más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas".

Excarcelan a los presos políticos más antiguos de Venezuela Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal. La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002. Según la orden de excarcelación de Molina, el tribunal otorgó "la libertad condicional por medida humanitaria".