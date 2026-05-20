Rutte quita importancia a la retirada de tropas de EEUU y la achaca a una mayor responsabilidad de Europa en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha restado este miércoles importancia a las sucesivas decisiones de Estados Unidos de retirar tropas de territorio europeo, alegando que no es una sorpresa sino simplemente el reflejo de una mayor toma de responsabilidades de Europa en la alianza, y que Washington seguirá participando en los mecanismos de defensa convencional y nuclear.

La retirada de contingentes estadounidenses de 4.000 soldados de Polonia y 5.000 de Alemania "no tendrá impacto en los planes de defensa de la OTAN", ha asegurado Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión informal de ministros de Exteriores que se celebra esta semana en Helsingborg (Suecia). El secretario general lo ha achacado a "ajustes" de la postura de Estados Unidos que eran esperables.

Según fuentes de la OTAN, la alianza pidió "aclaraciones" a Estados Unidos en respuesta al anuncio. Pero el holandés ha evitado confirmar si Washington ha dado más detalles sobre sus planes. También ha eludido valorar si se trata de una decisión "punitiva" contra Alemania, después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Estados Unidos está siendo "humillado" en la guerra contra Irán.

"Es lo normal, era de esperar y creo que es justo que suceda", ha dicho el secretario general, que ha reconocido que para conocer el reajuste final de la presencia militar de Estados Unidos en Europa "habrá que esperar". El holandés ha asegurado en cualquier caso que Estados Unidos seguirá involucrado en la alianza sobre todo en la defensa nuclear, pero también convencional.

Una alianza más sana

Para Rutte, el movimiento de tropas es un reflejo del reajuste de las responsabilidades en la alianza. "Europa y Canadá están intensificando sus esfuerzos. Están invirtiendo más y asumiendo mayor responsabilidad en la defensa convencional", ha dicho el secretario general. "Y, como era de esperar, Estados Unidos también se está adaptando", ha añadido.

Desde que llegó a la Casa Blanca para su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto a la OTAN en el punto de mira. Sus quejas sobre la falta de gasto en defensa llevaron a los aliados el pasado año a comprometerse a aumentar su inversión militar hasta el 5% del producto interior bruto de aquí a 2035.

Por otra parte, Washington ha dejado claro que la seguridad de Europa ya no es su prioridad. Una política que se ha reflejado en la distribución de los mandos militares de la OTAN y, ahora, empieza a notarse también en el peso de los ejércitos europeos y estadounisense en el modelo de defensa convencional de la alianza.

"Seguiremos viendo esta transformación hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte. Una OTAN más fuerte con una división de responsabilidades más sana y sostenible para brindar la seguridad que todos necesitamos", ha dicho Rutte. El holandés ha insistido en cualquier caso en que "la OTAN es y siempre será una alianza transatlántica" y "parte de mantener fuerte esta alianza implica redistribuir las responsabilidades".

Un ojo puesto en Ormuz

Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen esta semana en Helsingborg (Suecia) para una reunión informal que debe ayudar a preparar la cumbre de líderes del próximo mes de julio en Ankara (Turquía). Si el año pasado el principal objetivo era lograr un acuerdo para aumentar el gasto en defensa, este año los aliados quieren reforzar la capacidad de producción de la industria militar. Los ministros debatirán en este sentido cómo mantener el apoyo militar a Ucrania.

Pero la situación en Oriente Medio se ha colado inevitablemente en el debate. Las tensiones con Estados Unidos por la falta de respaldo político y militar de los aliados, la necesidad de contribuir a frenar el programa militar iraní, y las discusiones sobre el posible papel de la alianza para garantizar una navegación segura en el Estrecho de Ormuz serán parte del debate.

Rutte ha dicho que el cierre del Estrecho es "un ataque directo a la libertad de navegación y al comercio mundial". Aunque ha destacado la importancia de que países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania o Reino Unido hayan desplazado recursos a la región, no ha aclarado en qué condiciones la alianza se plantearía intervenir. Sí ha celebrado que los europeos estén permitiendo a Estados Unidos usar sus bases, tras las quejas de Washington.

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El secretario general ha reconocido que el debate sobre cómo podría intervenir la alianza está sobre la mesa y la OTAN sigue de cerca la situación, pero de momento no hay una postura común. "Personalmente siempre pienso que la OTAN puede desempeñar un papel potencialmente constructivo en casos como este", ha dicho Rutte.