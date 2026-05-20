Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un muerto en Bélgorod y dos heridos en Kursk por ataques ucranianos con drones

La OTAN discute la posibilidad de escoltar buques en el estrecho de Ormuz

La OTAN está discutiendo la posibilidad de ayudar a los barcos a cruzar el estrecho de Ormuz si la vía marítima no se reabre antes de comienzos de julio, según un alto funcionario de la alianza militar. La idea cuenta con el respaldo de varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque todavía no tiene el apoyo unánime necesario, dijo un diplomático de un país miembro. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato. Los líderes de los países que integran la OTAN se reunirán en Ankara el 7 y 8 de julio. Una medida de ese tipo representaría un cambio en la estrategia de la alianza militar frente a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hasta ahora, los aliados habían insistido en que solo se involucrarían en el estrecho una vez que cesaran los combates y se pudiera formar una amplia coalición que incluyera a muchos países no pertenecientes a la OTAN. Sin embargo, los problemas económicos se agravan, ya que el cierre del estrecho ha disparado los precios de la energía y deteriorado las previsiones de crecimiento.