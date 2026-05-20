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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un muerto en Bélgorod y dos heridos en Kursk por ataques ucranianos con drones
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia y China defienden "un orden internacional justo", dice Putin a Xi en Pekín
El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este miércoles en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Rusia y China defienden "el desarrollo de un orden internacional justo", durante la jornada central de la visita que realiza el jefe de Estado ruso al gigante asiático.
Según Putin, Pekín y Moscú desempeñan un papel "fundamental" en el ámbito internacional y sus relaciones bilaterales han mantenido un desarrollo "estable" pese a lo describió como "algunos factores desfavorables" en la coyuntura global. EFE
Vance dice que reordenación de tropas de EE.UU. busca que Europa asuma más responsabilidad
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que su país no retirará a todas sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa. "No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad", dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca.
Un muerto en Bélgorod y dos heridos en Kursk por ataques ucranianos con drones
Una persona murió este martes en la región rusa de Bélgorod y otras dos resultaron heridas en la vecina Kursk por ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales. En la aldea de Nóvaya Nelidovka (Bélgorod) falleció un hombre a causa de la explosión de un dron, mientras en la aldea de Storozhevoe (Kursk) el ataque ucraniano dejó dos heridos, escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. El funcionario agregó que hoy falleció en el hospital otro residente de Kursk, que resultó herido el lunes en otro ataque. Este lunes, las autoridades de Bélgorod informaron, por su parte, de otros dos muertos y dos heridos a consecuencia de la actividad de los drones ucranianos, que se ha intensificado recientemente.
Kallas dice que la disuasión de la OTAN sigue "intacta" pese reducción de tropas de EEUU
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo que la disuasión de la OTAN "permanece intacta" pese al anuncio por parte de Estados Unidos de la retirada de miles de soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, lo que calificó como un "cambio de enfoque hacia el Indopacífico". "Se previó que EE.UU. podría retirar sus tropas de Europa porque Washington está cambiando cada vez más su enfoque hacia el Indopacífico y el hemisferio occidental. (...) Pero la disuasión de la OTAN permanece intacta, y seguirá manteniendo una fuerte presencia en su flanco oriental porque ahora no es el momento de parecer débil", dijo Kallas en el Parlamento Europeo.
Ucrania pide a la ONU una resolución de alto el fuego tras insistir Rusia en que se rinda
El representante de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, pidió este martes ante el Consejo de Seguridad una resolución de alto el fuego "inmediato e incondicional" para acabar con la guerra iniciada en 2022, después de que el representante de Rusia, Vasili Nebenzia, insistiera en que la solución es que Kiev se rinda. "Pedimos a los estados miembros del Consejo de Seguridad que presenten sin demora una resolución sobre un alto fuego inmediato e incondicional, el intercambio de prisioneros de guerra sobre la base uno por uno y el retorno de todos los niños ucranianos deportados y de todos los civiles detenidos ilegalmente", declaró Melnyk en una sesión del órgano sobre la guerra en su país. La sesión fue convocada después de que Kiev lo solicitase por carta el pasado día 13, advirtiendo de una intensificación de los ataques rusos con drones y misiles contra la población civil e infraestructuras críticas en las últimas semanas.
Ministra letona dice que los drones ucranianos en espacio aéreo son incidentes y no una amenaza
Los drones detectados dentro o cerca del espacio aéreo de Letonia son "incidentes" provocados por la guerra de Rusia contra Ucrania y no constituyen una amenaza militar, dijo este martes la ministra de Exteriores en funciones, Baiba Braže, el mismo día que se declararon dos alertas en el país báltico por la posible entrada de aviones no tripulados. "Estos incidentes con drones, por supuesto, no constituyen una amenaza militar. Son incidentes que pasan con frecuencia. Es por la guerra rusa contra Ucrania y la autodefensa ucraniana. Entonces el dron es desviado al espacio aéreo letón a través de medios de guerra electrónica", dijo en una rueda de prensa con su homóloga canadiense Anita Anand. "Es muy perturbador para los civiles. Es muy desagradable. Pero tenemos que ser muy claros: no es un ataque militar", afirmó la ministra.
Putin llega a China para reunirse con Xi pocos días después de Trump
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este martes a Pekín para iniciar su vigésimoquinta visita a China, menos de una semana después de la realizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Putin realizará una visita de Estado de dos días durante la que se reunirá el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, con una agenda centrada en la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y posibles acuerdos en materia energética.
La OTAN discute la posibilidad de escoltar buques en el estrecho de Ormuz
La OTAN está discutiendo la posibilidad de ayudar a los barcos a cruzar el estrecho de Ormuz si la vía marítima no se reabre antes de comienzos de julio, según un alto funcionario de la alianza militar. La idea cuenta con el respaldo de varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque todavía no tiene el apoyo unánime necesario, dijo un diplomático de un país miembro. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato. Los líderes de los países que integran la OTAN se reunirán en Ankara el 7 y 8 de julio. Una medida de ese tipo representaría un cambio en la estrategia de la alianza militar frente a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hasta ahora, los aliados habían insistido en que solo se involucrarían en el estrecho una vez que cesaran los combates y se pudiera formar una amplia coalición que incluyera a muchos países no pertenecientes a la OTAN. Sin embargo, los problemas económicos se agravan, ya que el cierre del estrecho ha disparado los precios de la energía y deteriorado las previsiones de crecimiento.
La retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no impactará en la OTAN, según el comandante en jefe
El comandante en jefe de la OTAN en Europa, Alexus Grynkewich, afirmó este martes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a 5.000 soldados de Alemania no afecta la capacidad de defensa de la alianza. "Me gustaría enfatizar que esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales", dijo a los periodistas Grynkewich. "A medida que los aliados refuerzan su capacidad, Estados Unidos puede retirar recursos y utilizarlos para otras prioridades globales, así que me siento muy cómodo con la situación actual", agregó el general estadounidense.
Rusia descarta un nuevo tratado de seguridad estratégica
En la actualidad no existen condiciones para un diálogo entre Rusia y Occidente sobre seguridad estratégica ya que los países occidentales no tienen en consideración los intereses de Moscú, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "En la actualidad no se dan las condiciones para entablar un diálogo estratégico sustantivo, equitativo y mutuamente aceptable, que podría incluir un debate sobre el control de armamentos", dijo Riabkov en una entrevista a la agencia rusa TASS. Según Riabkov, "no existe una base política ni político-militar adecuada para ello". "Es imposible conformarla sin la voluntad de nuestros socios occidentales de tener realmente en cuenta los intereses fundamentales de Rusia y resolver de forma fiable los desacuerdos fundamentales en materia de seguridad", argumentó. Tras la expiración en febrero pasado del START III, el último tratado de desarme vigente entre Rusia y Estados Unidos, pese a la propuesta del Kremlin de mantener durante un año los límites incluso después de la expiración del documento, el mundo se ha sumido en una gran incertidumbre al respecto.
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