Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un "gran golpe" si no hay un acuerdo pronto

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Irán dice que un retorno a la guerra traería "más sorpresas" para el Ejército de EEUU El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles que un eventual retorno a la guerra traería consigo "más sorpresas" para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Washington publicara un informe sobre aeronaves militares dañadas durante el conflicto. A través de X, el canciller compartió el reporte del Congreso estadounidense que da cuenta de 42 aeronaves dañadas total o parcialmente en medio de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán -que comenzaron el 28 de febrero- y estima las pérdidas en 29.000 millones de dólares. "Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas", sostuvo.

Israel afirma que traslada a su territorio a 430 activistas de la Flotilla para Gaza Los 430 miembros de la flotilla para Gaza interceptada el lunes por las fuerzas israelíes frente a las costas de Chipre están siendo trasladados a Israel, anunció la madrugada del miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado hebreo. "Los 430 activistas han sido trasladados a embarcaciones israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares", aseguró un portavoz de esa cartera. El lunes por la mañana, la flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos, había anunciado que las fuerzas israelíes estaban subiendo a bordo de los buques.

Von der Leyen y Erdogan coinciden en garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este martes los "intereses comunes" de la Unión Europea con Turquía durante una llamada con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que ambos han coincidido en la importancia de garantizar la apertura de rutas comerciales y la estabilidad de las cadenas de suministro en el marco de la guerra de Irán. "Nuestros intereses convergen: mantener abiertas las rutas comerciales, el flujo de energía y la estabilidad de las cadenas de suministro. Seguiremos colaborando estrechamente en estas prioridades. La UE valora los esfuerzos de Turquía por apoyar la desescalada y una solución diplomática al conflicto con Irán", ha dicho en un mensaje difundido en redes sociales.

Muere un soldado israelí en combates en el sur del Líbano Un soldado israelí de 27 años murió este martes en combates en el sur del Líbano, donde las tropas de Israel siguen ocupando territorio en su lucha contra el grupo chií libanés Hezbolá, según informó el Ejército israelí en un comunicado. Se trata de Itamar Sapir, subcomandante de compañía de la 551 Brigada, quien murió a resultas de un tiroteo en la zona de Al Qauzah, indica la nota oficial. Los hechos ocurrieron sobre las 9.45 hora local (6.45 GMT), cuando, según el Ejército, "un terrorista abrió fuego desde las inmediaciones de una iglesia contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban fuera del recinto de la iglesia".

JD Vance afirma que Irán quiere un acuerdo y que ha habido "avances" El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido "avances" en las negociaciones para poner fin al conflicto. "Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo", declaró durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, que realizó en sustitución de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, de baja por maternidad. Vance, que viajó en abril a Pakistán para participar en negociaciones con Irán que concluyeron sin consenso, señaló que desde entonces ha habido "muchos borradores" de acuerdo, aunque consideró que se han producido "avances". El vicepresidente explicó que la propuesta de Estados Unidos es "muy simple" y consiste en que Teherán renuncie a desarrollar un arma nuclear, ya que, de lo contrario, podría desencadenarse una carrera armamentística entre otros países de la región interesados en obtenerla. Sobre el alza de precios Vance ha dicho: "Los precios bajarán una vez que hayamos resuelto los asuntos pendientes en Oriente Medio".

Trump amenaza a Irán con "gran golpe" si no hay un acuerdo pronto Donald Trump amenazó con reanudar los ataques contra Irán en los próximos días como parte de la presión para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de afirmar que acababa de cancelar un ataque estadounidense. "Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero quizás tengamos que darles otro gran golpe", dijo Trump a periodistas el martes. Consultado sobre cuánto tiempo esperaría, respondió: "Bueno, quiero decir, estoy hablando de dos o tres días, quizás viernes, sábado, domingo. Algo quizás a comienzos de la próxima semana, un período limitado de tiempo". Los comentarios de Trump volvieron a elevar la posibilidad de un retorno a las hostilidades activas con Irán, que hasta ahora se ha negado a ceder ante las exigencias del mandatario estadounidense de abandonar los elementos restantes de su programa nuclear tras semanas de ataques que comenzaron a fines de febrero. Pero el presidente ha amenazado repetidamente —y luego retrocedido— respecto de una nueva acción militar desde que se acordó una tregua el 8 de abril.

EEUU elude asumir su responsabilidad por el ataque a la escuela en Irán que supuso 155 muertos Un alto comandante de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio eludió el martes asumir la responsabilidad por un ataque contra una escuela en Irán que dejó 155 muertos el primer día de la guerra, y afirmó que se sigue investigando lo ocurrido. El almirante Brad Cooper, jefe del mando militar responsable de las operaciones en Oriente Medio (Centcom), dijo ante un comité del Congreso que la escuela estaba en una base de misiles de crucero de los Guardianes de la Revolución iraní, el ejército ideológico de la república islámica, lo cual hacía "más compleja la investigación". El ataque del 28 de febrero causó la muerte de 73 niños, 47 niñas, 26 maestros, siete padres, un conductor de autobús escolar y otro adulto en la ciudad sureña de Minab, de acuerdo con medios estatales iraníes.

Meliá cree que la guerra en Irán permitirá captar turismo a España, sur de Europa y Caribe El conflicto de Oriente Medio va a afectar positivamente a corto plazo al turismo de España y de otros lugares del sur de Europa, así como del Caribe, pero si perdurase, el encarecimiento del queroseno podría tener una incidencia muy importante, según el presidente y consejeros delegado de Meliá, Gabriel Escarrer. "Con lo cual, lo que deseo es que se vuelva a la normalidad lo antes posible porque creo que es lo mejor, es lo más sostenible", ha señalado en el VII Foro Internacional de Expansión. Escarrer espera que el sector turístico español sepa aprovechar esta "gran oportunidad" para "fidelizar a muchos clientes que perdimos antaño y que fueron a otros destinos porque la relación calidad-precio quizá era más competitiva".

La investigación sobre la escuela bombardeada en Irán, cerca de concluir La investigación del ejército estadounidense sobre el mortal bombardeo de la escuela iraní en Minab, el primer día de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, es "compleja" pero "está cerca de concluir", declaró el martes el jefe del Comando Militar de EEUU para la región. Cuando el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes le preguntó si el ejército estadounidense "reconocería un error" casi tres meses después del ataque, el almirante Brad Cooper respondió: "Es una investigación compleja". Según 'The New York Times', que cita a funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas a la investigación, el misil que impactó la escuela fue disparado por el ejército estadounidense tras un error de puntería. "La escuela se encuentra en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria; es más complejo que un ataque típico", añadió el almirante Cooper. "Tan pronto como hayamos concluido (la investigación), me comprometo plenamente a la transparencia".