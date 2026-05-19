Cumbre China y Rusia
Pekín niega que Xi dijera a Trump que Putin "podría acabar arrepintiéndose" de la guerra de Ucrania
Según las autoridades chinas, las presuntas declaraciones que su presidente hizo a su homólogo estadounidense durante su última visita son "inconsistentes con los hechos y están completamente inventadas"
Javier Ojembarrena Alba
Pocos días después de que el presidente de China, Xi Jinping, recibiera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cumbre en Pekín que llevaba casi una década sin llevarse a cabo, llega el turno del mandatario ruso, Vladímir Putin, tradicionalmente mucho más afín a Xi y cercano a los intereses de China. Sin embargo, la visita del líder ruso se ha visto marcada incluso antes de que este llegue a aterrizar en Pekín a raíz de una publicación del 'Financial Times', según la cual Xi habría asegurado que Putin "podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania". Algo que rapidamente ha sido negado por el portavoz de Exteriores chino.
A través de varias fuentes cercanas a la cumbre celebrada entre Xi y Trump, el diario británico señala que el presidente chino realizó este comentario durante una conversación privada en la que ambos líderes abordaron la guerra de Ucrania y donde el republicano llegó a sugerir que los tres líderes (Xi, Trump y Putin) sumaran esfuerzos para actuar contra la Corte Penal Internacional.
Unas palabras con las que el dirigente chino habría llegado a posicionarse de un modo mucho más claro al que había seguido en ocasiones anteriores durante sus reuniones con el expresidente de EEUU Joe Biden, a quien nunca había ofrecido una valoración sobre la guerra desatada en 2022. De hecho, tres semanas antes de lanzar la invasión contra Ucrania, Putin realizó un viaje a China durante el cual él y Xi proclamaron una "amistad sin límites" entre ambos países.
Pocas horas después de que 'Financial Times' publicara estas supuestas declaraciones, y el mismo día que Putin aterriza en China para su 25.ª visita al gigante asiático –coincidiendo con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países–, el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, ha tratado de quitar legitimidad a esta información. Así, a través de una rueda de prensa, ha aseverado que esta publicación "es inconsistente con los hechos y está completamente inventada de la nada".Por ahora, 'Financial Times' no ha llevado a cabo ninguna rectificación.
Posición ambigua
De ser ciertas, las declaraciones recogidas por el rotativo británico marcarían un precedente respecto al posicionamiento de China sobre la guerra de Ucrania, y podrían abrir el camino para una brecha entre Xi y Putin. Hasta ahora, Pekín ha optado por mantener una posición ambigua sobre la invasión: por un lado, defendiendo el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países; mientras que por el otro optaba por atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de Rusia, respecto a la expansión de la OTAN en el este de Europa y los deseos de Ucrania para integrarse en la Unión Europea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
- Israel convierte Eurovisión en una herramienta de diplomacia pública en plena guerra de Gaza
- Frenazo al Ejército de Putin en Ucrania: Rusia pierde terreno por primera vez en dos años
- La OMS declara la emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África
- Irán envía una nueva propuesta de paz a EEUU mientras crece el temor a un regreso de los bombardeos
- Un conductor atropella a una decena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump advierte de que EEUU está preparado para un 'ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento
- 91 muertos, riesgo de propagación alto y sin vacuna ni tratamiento: las claves de la nueva epidemia de ébola en RD Congo