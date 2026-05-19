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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia denuncia que ya son decenas los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia en 24 horas
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU prolonga la exención de sanciones para petróleo ruso en alta mar durante 30 días
El Departamento del Tesoro estadounidense prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán. Esta nueva "licencia general temporal de 30 días" permitirá "a las naciones más vulnerables acceder temporalmente al petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales. Como en exenciones anteriores, la medida no autoriza transacciones que involucren a personas o empresas de Cuba, Irán, Corea del Norte, y las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia. Es la segunda vez que las autoridades estadounidenses amplían esta exención temporal, que está destinada a hacer frente a la escasez de suministro de petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Ucrania, de fondo
Un asunto de fondo será la guerra en Ucrania, mientras varios países europeos siguen reclamando a China que use su influencia sobre Rusia para favorecer una salida negociada. Recientemente, Pekín ha insistido en que aún hay "esperanza" en las negociaciones y ha reiterado que seguirá desempeñando "un papel constructivo" en apoyo de esfuerzos de paz. En declaraciones al medio local The Paper, Wan Qingsong, profesor de la Universidad Normal del Este de China, afirmó que la guerra en Ucrania "es una crisis internacional compleja que abarca la arquitectura de seguridad regional, las relaciones entre las grandes potencias y la reestructuración del orden mundial", por lo que requiere "atención especial". Desde el estallido de la guerra, China ha mantenido una postura ambigua: por un lado, ha pedido respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, en referencia a Ucrania, y, por otro, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en alusión a Rusia.
Putin comenzará este martes su visita 25 a China con la "estabilidad" y el gas como ejes
El presidente ruso, Vladímir Putin, inicia este martes su 25 visita a China, que llega poco después de la del mandatario estadounidense, Donald Trump, y con una agenda centrada en la coordinación ante crisis internacionales, el refuerzo de una asociación presentada como factor de "estabilidad" y con la esperanza de sellar acuerdos de exportación de petróleo y gas. La llegada del mandatario ruso se produce justo una semana después del viaje de Trump a Pekín, una coincidencia que la prensa oficial china ha aprovechado para presentar a la capital china como "epicentro de la diplomacia mundial". La visita, de dos días, coincide con el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30 aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, mientras ambos países insisten en la solidez de sus vínculos. Según la Cancillería china, Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, intercambiarán puntos de vista sobre la relación bilateral y sobre asuntos internacionales "de interés mutuo" y aportarán "más estabilidad" al escenario internacional.
Tras año y medio de trabajos Ucrania anuncia la creación de su primera bomba aérea
El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, anunció este lunes la conclusión de los trabajos para la creación de la primera bomba aérea de ese país, que han durado diecisiete meses hasta tener listo un artefacto que pronto empezará a ser utilizado en situaciones reales de combate. "Tardó 17 meses en desarrollarse. La ojiva pesa 250 kilos", escribió el ministro Fedórov en su cuenta de X, donde señaló que este tipo de explosivo tiene "un diseño único creado específicamente para las realidades de la guerra moderna". Los pilotos ucranianos están haciendo pruebas y llevando a cabo las últimas adaptaciones a esta bomba aérea detalló el titular de Defensa.
Un dron con explosivos de supuesto origen ucraniano se estrella en Lituania
Un dron que se sospecha puede ser ucraniano y que contenía explosivos se estrelló en el distrito de Utena, en territorio de Lituania, que tiene frontera con Rusia y Bielorrusia, informaron las fuerzas de seguridad lituanas, que neutralizaron este lunes la peligrosa carga. El dron fue encontrado por una persona que cortaba el césped en la aldea de Samane, según la radiotelevisión pública LRT. La zona fue acordonada por la policía y este lunes por la tarde la carga explosiva del dron fue neutralizada, informó Comisaría Principal de Policía del Condado de Utena en su cuenta de Facebook. Según LRT, funcionarios lituanos sospechan que el dron procedía de Ucrania, ya que no se trata de un vehículo aéreo no tripulado del tipo Shahed utilizado frecuentemente por Rusia.
Merz dice que Europa busca una salida a la guerra y Rusia responde con más ataques
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que desde hace tiempo los europeos tienen un diálogo intenso sobre posibles vías para lograr la paz en Ucrania, pero Rusia ha respondido hasta ahora a toda oferta de negociación intensificando sus ataques a la población civil, por lo que ahora mismo no cabe hablar de posibles mediadores. "Desde hace tiempo los socios europeos estamos en un diálogo intenso sobre nuestros caminos comunes de cara a una solución pacífica", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, al ser preguntado por la posibilidad de designar a un mediador para la Unión Europea (UE), como por ejemplo la excanciller alemana Angela Merkel. "Entenderán que no voy a hablar de nombres. Lo importante es que Rusia se siente a la mesa de negociaciones. Pero hasta ahora Rusia ha respondido a toda oferta de negociación con una intensificación de los ataques a la infraestructura civil", añadió.
La guerra entre Ucrania y Rusia se recrudece
Las fuerzas ucranianas están incrementando los ataques contra infraestructuras petroleras rusas y contra el óblast de Moscú. Rusia sigue siendo incapaz de defender eficazmente la capital rusa, una debilidad que genera una frustración considerable en el ámbito informativo ultranacionalista ruso y puede afectar a la imagen directa de Vladímir Putin. Las fuerzas rusas avanzaron recientemente en dirección a Hulyaipole. Paralelamente, las fuerzas ucranianas continúan su campaña de ataques de largo alcance contra buques de guerra rusos en el mar Caspio. Las fuerzas rusas están incrementando también los ataques con drones contra Ucrania.
Rusia denuncia que ya son decenas los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia en 24 horas
Las autoridades rusas han denunciado este lunes que durante las últimas 24 horas se han registrado cientos de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania con ayuda de vehículos aéreos no tripulados contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas y situada en el sureste de Ucrania. El director general de la corporación estatal rusa de energía Rosatom, Alexei Lijachev, ha indicado durante una rueda de prensa que se han lanzado "decenas de ataques contra el territorio de la central y contra la ciudad" de Energodar. "Para las 11.00 (hora local), la urbe permanecía desconectada del suministro eléctrico", ha aclarado. Asimismo, ha subrayado que la infraestructura de la ciudad de Energodar, situada más al sur, se encuentra "al límite de sus posibilidades". "El número de ataques contra la localidad y la central de Zaporiyia está aumentando constantemente tras el alto el fuego que estuvo vigente del 8 al 11 de mayo", ha asegurado.
Un muerto y varios heridos en la parte ocupada de Lugansk por un ataque ucraniano
Una persona murió y varias resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, debido a un ataque ucraniano, informaron las autoridades locales. "Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron un minibús que viajaba de Lisichansk a Severodonetsk", escribió en redes sociales Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú. A consecuencia del ataque murió una joven de 17 años y resultaron heridas otras tres personas, agregó. "En diez días tenía que cumplir 18 años. No hay palabras para expresar el dolor que sienten sus padres", dijo Pásechnik al presentar sus condolencias a los familiares de la víctima.
Bruselas aclara que la prolongación de protección a refugiados ucranianos aún se debate
La Comisión Europea aclaró este lunes que aún no se ha tomado ninguna decisión oficial respecto a la prolongación del Mecanismo de Protección Temporal para los refugiados ucranianos y detalló que los debates al respecto están "en curso". El portavoz de Justicia e Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert, confirmó en la rueda de prensa diaria de la institución que el asunto se encuentra actualmente en fase de consultas entre los Veintisiete, que iniciaron el debate en el pasado Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del mes de marzo. "Las discusiones están en curso por el momento. Creemos que esta es una discusión necesaria. Esto es sobre el apoyo a Ucrania y los refugiados de Ucrania. Así que esto es algo que está sucediendo, pero no hay una decisión en este momento", dijo Lammert, tras ser preguntado por la radiotelevisión pública ucraniana sobre unas recientes declaraciones de la enviada especial de la UE para los Ucranianos, Ylva Johansson.
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