Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia denuncia que ya son decenas los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia en 24 horas

Bruselas aclara que la prolongación de protección a refugiados ucranianos aún se debate

La Comisión Europea aclaró este lunes que aún no se ha tomado ninguna decisión oficial respecto a la prolongación del Mecanismo de Protección Temporal para los refugiados ucranianos y detalló que los debates al respecto están "en curso". El portavoz de Justicia e Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert, confirmó en la rueda de prensa diaria de la institución que el asunto se encuentra actualmente en fase de consultas entre los Veintisiete, que iniciaron el debate en el pasado Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del mes de marzo. "Las discusiones están en curso por el momento. Creemos que esta es una discusión necesaria. Esto es sobre el apoyo a Ucrania y los refugiados de Ucrania. Así que esto es algo que está sucediendo, pero no hay una decisión en este momento", dijo Lammert, tras ser preguntado por la radiotelevisión pública ucraniana sobre unas recientes declaraciones de la enviada especial de la UE para los Ucranianos, Ylva Johansson.