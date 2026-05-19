Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump advierte de que EEUU está preparado para un "ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento"

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Irán, "preparado" para un eventual enfrentamiento Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad". La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos. El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales. En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril. También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

Propuestas intercambiadas Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego. El jefe de las fuerzas armadas de Irán, Alí Abdollahi, advirtió por su parte el lunes "a Estados Unidos y sus aliados" de cometer cualquier "error estratégico y de cálculo de nuevo". Las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo", agregó el general citado por medios estatales. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X el lunes que "dialogar no significa capitular". "La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país", señaló.

Trump habla de "muy buenas posibilidades" de llegar a un acuerdo con Irán El presidente Donald Trump dijo el lunes que hay "muy buenas posibilidades" de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades, después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para el martes. "Si podemos hacer eso sin bombardearlos hasta el cansancio, yo estaría muy feliz", dijo durante un evento en la Casa Blanca el lunes. Antes había anunciado que frenaría un ataque en respuesta a una petición de dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo. Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un "ataque total, a gran escala contra Irán", según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Trump advierte de que EEUU está preparado para un "ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento" El presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido de que ha ordenado a los mandos militares estar "preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable". Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas. Trump ha suspendido un ataque previsto este martes tras la petición de aliados árabes. Sin embargo, Irán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes que no ha sido aceptada por EEUU.

Balance de la situación en Irán | Sin acuerdo, ataque suspendido y buques bloqueados Las posiciones férreas de EEUU e Irán impiden por el momento cualquier acercamiento que permita siquiera una negociación, pero no se rompen todos los puentes de diálogo. Tras el cruce de propuestas a través de Pakistán, los mercados parecían esperanzados pero EEUU preparaba un ataque para mañana martes. Irán aseguraba que está preparada de nuevo para la guerra. EEUU dejó claro que solo cesará las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales. E Irán aseguró este lunes que seguirá gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que sigue cerrado por su bloqueo y el de EEUU. Los Guardianes de la Revolución controlan el paso de buques a través de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) que cobra peajes en criptomonedas. Pero también quieren cobrar por el uso del cable de fibra óptica que atraviesa el estrecho. EEUU ha elevado a 84 el balance de los buques de carga bloqueados en el estrecho de Ormuz. Finalmente, Trump ha pospuesto el ataque contra Irán que inicialmente había previsto para mañana por las presiones de países árabes. Pero la tensión se mantiene.

Irán asegura que drones de EEUU sobrevuelan la isla de Qesm, en Ormuz Irán ha asegurado que drones de EEUU han sobrevolado la isla de Qesm, en el estrecho de Ormuz, informa la agencia Tasnim. EEUU ha anunciado que suspende un ataque previsto contra Irán gracias a la petición formal de países árabes de mantener esperanzas a una nueva negociación. Sin embargo, no se conocen todavía avances para el inicio de una negociación formal. La última propuesta de Irán propone que EEUU acepte "concesiones económicas en lugar de compensaciones" por la guerra. El objetivo de Irán es separar las concesiones sobre el control de Ormuz de las exigencias en materia nuclear de EEUU. También ha concretado Teherán que quiere que Pakistán y Omán desempeñen un papel relevante ante cualquier negociación sobre el tráfico marítimo. Irán aceptaría transferir uranio enriquecido a Rusia pero no a EEUU. Donald Trump no parece dispuesto a aceptar ninguna exigencia de Irán.

Trump anuncia que suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Estados Unidos afirma que el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le pidieron "que suspendiera el ataque militar planeado" contra Irán, "que estaba programado para mañana". Trump afirmó que los líderes del Golfo habían señalado "que se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y de otros lugares".

Trump suspende el ataque contra Irán previsto para mañana "El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá". Esto es lo que ha publicado el presidente de EEUU, Donald Trump, en redes sociales. Ha añadido: "Este acuerdo incluirá, y esto es fundamental, ¡la prohibición de armas nucleares para Irán! Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana".

Restablecido el suministro eléctrico en la planta de Barakah, en Emiratos La agencia nuclear de la ONU afirma que se ha restablecido el suministro eléctrico externo en la planta de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma que los Emiratos Árabes Unidos han confirmado que se restableció el suministro eléctrico externo en la Unidad 3 de Barakah tras el ataque con drones de ayer, que provocó un incendio. El director general del OIEA, Rafael Grossi, celebró la "restauración del suministro eléctrico externo como un paso importante para la seguridad nuclear, lo que significa que el reactor ya no necesita generadores diésel de emergencia para obtener energía", dijo el organismo. Grossi también reiteró que "las instalaciones nucleares y otras instalaciones importantes para la seguridad nuclear nunca deben ser objetivo de actividades militares".