Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Delcy Rodríguez dice que la deportación de Alex Saab se dio basada en intereses de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, argumentó este lunes que la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se dio con base en los intereses del país.

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Díaz-Canel: Cuba "tiene el derecho legítimo a defenderse de una arremetida bélica" El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. "Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU., sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", argumentó.

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EEUU evalúa la amenaza de drones desde Cuba, según Axios Cuba ha obtenido más de 300 drones militares y recientemente comenzó a discutir planes para usarlos para atacar la base estadounidense en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente incluso Florida, informó Axios en base a información de inteligencia clasificada de Estados Unidos. La información del sitio web estadounidense se conoce en momentos de fuerte tensión entre ambos países, en el que funcionarios de La Habana acusan a Washington de preparar el terreno político para una acción militar contra la isla de gobierno comunista. El hecho evidencia la preocupación de la administración Trump por la amenaza que representa Cuba debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró a Axios un alto funcionario estadounidense.

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