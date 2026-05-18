Maldivas localiza los cuerpos de los otros cuatro buceadores italianos desaparecidos a 60 metros de profundidad

Las autoridades de las islas Maldivas tratan de recuperar los restos de cuatro turistas italianos que perdieron la vida el pasado jueves durante un accidente de buceo. Tras localizar el cuerpo de un quinto integrante de este grupo, durante el fin de semana la Guardia Costera Maldiva ha tratado de acceder a la caverna submarina a unos 60 metros de profundidad donde se encuentran los cuerpos de estos buceadores.

"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", ha explicado la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X. Sin embargo, como ha detallado el Ejército del país, la recuperación de los cuerpos no se llevará a cabo hasta dentro de unos días.

El mal tiempo y la muerte el sábado del sargento Mohamed Mahdhee, miembro del Ejército maldivo que se sintió indispuesto mientras participaba en la búsqueda de los desaparecidos, obligó este fin de semana a paralizar las labores de rescate, llevando incluso a las autoridades a recurrir a expertos finlandeses para recuperar los cuatro cuerpos restantes.

"La misión está siendo discutida entre los expertos finlandeses y la Guardia Costera", afirmó el portavoz del Gobierno, Mohamed Hussain Shareef, al diario local Mihaaru, tras aclarar los motivos por los que las operaciones habían quedado paralizadas el sábado. Especialmente tras la muerte de Mahdhee.

Según informó la BBC a través de una fuente gubernamental, ocho buzos de rescate se sumergieron con el objetivo de recuperar los restos de los turistas italianos, pero al emerger a la superficie "se dieron cuenta de que Mahdhee no había vuelto", sino que se había quedado inconsciente.

Caverna submarina

Tras aquel episodio, el Gobierno ha decidido recurrir a especialistas finlandeses debido a que los efectivos locales sólo están entrenados para descender hasta 50 metros de profundidad, mientras se sospecha que los cuerpos permanecen atrapados a unos 60 metros dentro de una estrecha caverna submarina. "Los expertos bajarán a la cueva. Los buzos maldivos ya no se sumergirán en ella", afirmó el portavoz gubernamental.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo en el atolón Vaavu.

Hasta ahora, los equipos de emergencia sólo han logrado recuperar el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro —tres mujeres y un hombre a los que el Ministerio de Exteriores italiano dio por muertos— continúan atrapados en el interior.