Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaEscaños AndalucíaIzquierdas AndalucíaEspanyolBarcelonaTeresa RodríguezÀlex MárquezEurovisión 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Así han quedado varios vehículos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras un ataque con dron ruso

Así han quedado varios vehículos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras un ataque con dron ruso

Sara Fernández

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  2. Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
  3. Mueren cinco italianos en un accidente de buceo en Maldivas
  4. Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China
  5. Un conductor atropella a una decena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
  6. Dimite el director de Microsoft en Israel tras destaparse que usó su tecnología para espiar a millones de personas en Gaza y Cisjordania
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
  8. Xi y Trump se emplazan en Pekín a dejar atrás la 'confrontación' tras meses de guerra económica

DIRECTO UCRANIA | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos

DIRECTO UCRANIA | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos

Directo | Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz

Directo | Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz

EEUU agita un nuevo peligro en su relación con Cuba: la supuesta compra de drones militares de origen iraní y ruso

EEUU agita un nuevo peligro en su relación con Cuba: la supuesta compra de drones militares de origen iraní y ruso

Las ejecuciones por pena de muerte alcanzaron su nivel más alto en 44 años

Las ejecuciones por pena de muerte alcanzaron su nivel más alto en 44 años

Vídeo | Dos F-18 estadounidenses se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Vídeo | Dos F-18 estadounidenses se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Dos F-18 estadounidenses se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho (EEUU)

Israel convierte Eurovisión en una herramienta de diplomacia pública en plena guerra de Gaza

El atropello de Módena reabre las riñas sobre la inmigración en Italia: Salvini ataca, el alcalde pide evitar el "carroñeo"

El atropello de Módena reabre las riñas sobre la inmigración en Italia: Salvini ataca, el alcalde pide evitar el "carroñeo"