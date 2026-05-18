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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
"Que nadie pelee con Ucrania"
El mandatario ucraniano ha subrayado que este ataque es "una clara señal" para que "nadie pelee con Ucrania". "Es importante que esta señal se envíe precisamente hoy, Día del Recuerdo de los cientos de milies de víctimas de la represión totalitaria, una represión que vino precisamente de Moscú", ha planteado en referencia al "terror soviético". En cuanto a la situación militar, Zelenski ha destacado que en las últimas 24 horas ha habido más operaciones ucranianas que rusas como señal de "un cambio en el equilibrio". A nivel diplomático, Zelenski ha destacado que durante la semana próxima tendrán "un importante número de contactos con europeos en varios formatos, incluido a nivel de líderes" y que también están preparando una comunicación con Estados Unidos. "Trabajamos con ellos virtualmente a diario y necesitamos resultados políticos relevantes", ha planteado.
Zelenski resalta el alcance de las armas ucranianas tras el ataque sobre Moscú
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha puesto en valor el alcance cada vez mayor del armamento ucraniano en referencia al ataque de este domingo sobre la región de Moscú que se ha saldado con la muerte de tres personas, el ataque ucraniano más potente hasta la fecha sobre la región capitalina rusa. "Nuestras fuerzas han realizado una operación a gran escala contra la región de Moscú. Una buena oleada de ataques profundos. Ucrania tiene esta capacidad. Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos", ha planteado Zelenski en su discurso vespertino diario. Además, considera que "esto es importante también porque la región de Moscú es la más saturada de defensas antiaéreas". "Protegen sobre todo la zona que rodea la sede del poder, pero los pasos ucranianos de larga distancia los están superando", ha destacado. Zelenski ha subrayado que el alcance del armamento "está cambiando significativamente la situación y, más en general, la percepción de la guerra de Rusia".
Guerras abiertas
Albares asegura que España sigue apostando por la relación con EEUU sin dejar de lado el derecho Internacional
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la intención de España es la de seguir participando de una relación trasatlántica con Estados Unidos que, asegura, permanece incólume a pesar de las críticas de Donald Trump sobre una falta de cooperación, si bien ha defendido que España nunca dará de lado el derecho Internacional reflejado en la Carta de Naciones Unidas a la hora de tratar las crisis contemporáneas.
La defensa inapelable del derecho Internacional se extiende, para Albares, a las crisis de la actualidad, como la de Oriente Próximo o Ucrania. El ministro volvió a justificar la posición de España a favor de la causa palestina tras denunciar las "espantosas" imágenes que vienen de Gaza; "una vergüenza para la conciencia de la humanidad", como también lo son las de "los civiles de Ucrania".
Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos
Tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania en las ciudades de Jimki y Mitischi, ambas a las afueras de Moscú, la capital de Rusia.
"Una mujer murió después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.
Tribunal ruso falla a favor del Banco Central en su demanda contra la belga Euroclear
El Tribunal de Arbitraje de Moscú falló hoy a favor del Banco Central de Rusia (BCR) en su demanda contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares), informaron medios locales. El juicio se celebró a puerta cerrada y el depositario europeo tiene previsto apelar la decisión, informa la agencia Interfax.
La ONU condena la última oleada de bombardeos de Rusia contra Ucrania
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la última oleada de ataques lanzada por Rusia contra Ucrania, que dejó el jueves 24 muertos en la capital, Kiev, y ha pedido a las partes que actúen "inmediatamente" para poner fin a los combates. "Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron uno de los mayores ataques con armas de largo alcance contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala", ha dicho, antes de criticar "la reanudación de estos ataques masivos, que han provocado víctimas civiles en todo el país", después del alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo.
Hasta 36 países ratifican la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania
Un total de 36 países, junto con la Comisión Europea, han ratificado un acuerdo para la creación del llamado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania bajo los auspicios del Consejo de Europa, que tendrá el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por la invasión rusa de Ucrania. Mihai Popsoi, el titular de Exteriores de Moldavia --país que ostenta actualmente la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa-- ha afirmado que el acuerdo adoptado este viernes en la capital moldava, Chisinau, por los 36 Estados miembro permitirá la "rendición de cuentas" ante la invasión rusa de Ucrania. "Para garantizar la legitimidad más amplia posible del tribunal especial, es importante que otros estados también se sumen al acuerdo parcial ampliado", ha expresado Popsoi, según un comunicado recogido por el Consejo de Europa, que tiene 46 estados miembro.
Muere en ataque con dron en Briansk un viajero ruso que quería llegar a pie hasta Brasil
El viajero ruso Sasha, alias Koñ (Caballo), que pretendía llegar a pie hasta Brasil, falleció en la ciudad rusa de Briansk en un ataque ucraniano con dron, informaron este viernes los medios rusos. "Sasha Koñ comenzó su viaje en la región de Riazán, donde un taller de coches le construyeron una casa ambulante" con la que emprendió el viaje, escribió el canal de Telegram Baza. El canal Shot agrega, por su parte, que el viajero tenía 37 años y quería llegar caminando a Brasil desde la región rusa de Riazán.
Ucrania golpea una refinería rusa en Riazán y un radar en la ocupada Mariúpol
Ataques ucranianos alcanzaron durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, dos embarcaciones militares que estaban estacionadas en el puerto ruso de Kaspisk, a orillas del mar Caspio, y un radar del servicio de inteligencia ruso en la ciudad ocupada de Mariúpol, según informó el Estado Mayor de Kiev este viernes. La refinería de Riazán procesa al año unos 17 millones de toneladas de crudo y es una de las más grandes de la Federación Rusa. Parte de los productos derivados del petróleo que salen de esta refinería surten al Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano. Los dos objetivos alcanzados en el puerto de Kaspisk son una pequeña embarcación portamisiles y un dragaminas, dice la nota, que informa asimismo de golpes contra depósitos de munición, el radar Mariúpol y otros objetivos militares rusos en los territorios que Rusia ocupa en el este de Ucrania.
Al menos cuatro civiles mueren tras el ataque ucraniano a una refinería a 200 kilómetros de Moscú
Al menos cuatro civiles rusos murieron y otros 28 resultaron heridos, incluyendo menores de edad, tras un ataque de drones ucranianos el viernes contra una refinería en la región de Riazán, ubicada 200 kilómetros al sudeste de Moscú. "Lamentablemente, el número de muertos ascendió a cuatro personas, incluido un niño", informó el gobernador local, Pável Malkov, en su canal de MAX, el Telegram ruso. Hasta el momento han sido hospitalizadas siete personas, incluyendo cuatro niños, según informó a la agencia TASS el asesor del ministro de Sanidad ruso, Alexéi Kuznetsov.
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