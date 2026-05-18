Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos

Guerras abiertas

Albares asegura que España sigue apostando por la relación con EEUU sin dejar de lado el derecho Internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la intención de España es la de seguir participando de una relación trasatlántica con Estados Unidos que, asegura, permanece incólume a pesar de las críticas de Donald Trump sobre una falta de cooperación, si bien ha defendido que España nunca dará de lado el derecho Internacional reflejado en la Carta de Naciones Unidas a la hora de tratar las crisis contemporáneas.

La defensa inapelable del derecho Internacional se extiende, para Albares, a las crisis de la actualidad, como la de Oriente Próximo o Ucrania. El ministro volvió a justificar la posición de España a favor de la causa palestina tras denunciar las "espantosas" imágenes que vienen de Gaza; "una vergüenza para la conciencia de la humanidad", como también lo son las de "los civiles de Ucrania".