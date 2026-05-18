Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Daños en un buque De entrada, el asesor militar de Jamenei ha asegurado que, durante la operación lanzada por Estados Unidos para reabrir el estrecho, "el Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses, y uno de los tres buques estadounidenses sufrió graves daños por el fuego de nuestros misiles, algo de lo que no dijeron ni una palabra". "Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa", ha declarado, alegando que "Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero se toma aún más en serio el trato con el agresor". Sus palabras llegan al término de una jornada en la que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha conversado con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

El asesor militar de Jamenei amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval del estrecho de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral". "Aunque (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio", ha manifestado Rezaí en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Al hilo, ha incidido en que "un bloqueo naval es considerado una guerra" por Teherán, por lo que "este alto el fuego es unilateral". En este sentido, ha prometido que "Irán romperá este bloqueo naval" y ha "aconsejado" al Ejército estadounidense que "ponga fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio".

Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras que un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos. Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana. "Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", advirtió Trump en su plataforma Truth Social. Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril. Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington. "El presidente estadounidense debería saber que si [...] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos", dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

Las ejecuciones se dispararon en 2025 a su nivel más alto en 44 años espoleadas por Irán Las ejecuciones registradas a nivel global se dispararon un 78 % en 2025, hasta 2.707, informó este lunes Amnistía Internacional (AI), la cifra más alta registrada por el organismo en 44 años, que estuvo espoleada por las ejecuciones por parte de Irán, que multiplicó por más de dos sus ejecuciones. El "impresionante aumento" documentado en el informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2025', indica AI, "se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo", entre los que destacó a Irán, principal impulsor del incremento, donde se constataron casi el 80 % del total de las ejecuciones, concretamente 2.159, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, destacó. La organización de derechos humanos, que advirtió que China siguió siendo "el país con más ejecuciones en el mundo", pese a que sus datos no figuran en el informe porque sus autoridades los consideran secreto de Estado, elaboró las estadísticas a partir de cifras de 17 países donde sigue vigente la pena de muerte, dos más que el año previo, "pese a la tendencia global continuada hacia la abolición".

Trump advierte que "no quedará nada" de Irán si no acepta un acuerdo El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el domingo que "no quedará nada" de Irán si no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos, mientras se estacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra. Washington, enzarzado en un conflicto con Teherán desde el 28 de febrero, tiene dificultades para poner fin a una guerra que ha sacudido Oriente Medio y ha disparado los precios de la energía. "Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!", añadió.

Araqchi reanuda los contactos diplomáticos con llamadas a sus homólogos surcoreano y qatarí El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo contactos telefónicos con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. "Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha mantenido un intercambio de opiniones esta tarde sobre los últimos acontecimientos regionales en una conversación telefónica con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Asuntos Exteriores de Qatar", ha publicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. Teherán ha informado también de la conversación de Araqchi con Cho "sobre los últimos acontecimientos regionales".

Un ataque con dron cerca de una central nuclear de Emiratos desata un incendio Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos este domingo, informaron las autoridades, que no reportaron heridos ni un aumento de la radiactividad. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental". El proyectil impactó "en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra". "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones", añadió el Ministerio.

El portaaviones Gerald R. Ford regresa a EEUU tras participar en guerra Irán y Venezuela El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en Irán y en la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5.000 militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses. El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. "Mártires y heridos como resultado de un bombardeo 'israelí' a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza", recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.