El Ejército israelí comienza a interceptar los barcos de la Flotilla rumbo a Gaza.

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques.

La propia Flotilla denuncia en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla.

Actualmente hay un barco interceptado, según el localizador de la flota que publican en la página web de la Flotilla y las embarcaciones se encuentra aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, explican.

"Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.

Y agregaron que "al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)"

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

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Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza un comunicado.