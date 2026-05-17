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Trump se venga en las primarias de Luisiana y confirma su control del Partido Republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Shealah Craighead/White House

EFE

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Washington
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado este fin de semana su venganza contra el senador republicano Bill Cassidy al lograr que fuera derrotado en las primarias de Luisiana, confirmando el control que aún ejerce entre las bases del Partido Republicano.

Cassidy, que votó a favor de condenar a Trump en su juicio político tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, ha recibido continuos ataques públicos del mandatario durante toda la campaña para las primarias que este sábado finalmente perdió frente a la candidata apoyada desde la Casa Blanca, Julia Letlow.

Trump no ocultó su satisfacción por el resultado y escribió en su red, Truth Social: "Su deslealtad hacia el hombre que logró que fuera elegido forma ya parte de la leyenda, ¡y resulta gratificante ver que su carrera política ha terminado!".

El resultado en Luisiana se suma a las derrotas de un grupo de legisladores estatales de Indiana a quienes el presidente atacó con represalias políticas y va marcando el peso de la influencia de Trump en las decisiones de las bases republicanas en los procesos de primarias previos a las elecciones de medio mandato de noviembre.

De hecho, el mandatario está preparando otra "venganza" política para esta misma semana.

El martes se celebran primarias en Kentucky y Trump ya ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al representante Thomas Massie, un republicano que lo ha criticado por el caso Epstein o por la guerra con Irán y se ha convertido en uno de los azotes de la Administración Trump en el Congreso.

De hecho, después de conocerse la derrota de Cassidy, Trump dedicó también uno de sus mensajes de Truth a Massie.

"Tom Massie, de Kentucky -el peor congresista republicano y el más indigno de confianza en la historia de nuestro país-, constituye un insulto aún mayor para nuestra nación que el senador Bill Cassidy, de Luisiana".

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Y no dudó en volver a posicionarse de cara a las primarias: "Kentucky: saquen a este perdedor de la política en las elecciones del martes", sostuvo.

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