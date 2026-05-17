Bomba hallada
La Policía ordena la evacuación de 30.000 personas en el sur del país por una bomba de la IIGM sin estallar
El descubrimiento de un artefacto de la Segunda Guerra Mundial obliga a desalojar amplias zonas de Pforzheim, en Baden-Wurtemberg
Unas 30.000 personas han recibido la orden de evacuar sus hogares tras el hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Pforzheim, en el estado suroccidental de Baden-Wurtemberg, según ha confirmado este domingo la Policía local.
La bomba, un HC-4000 que pesa 1,8 toneladas, la mayoría material explosivo, será desactivada hoy mismo, y los bomberos están comprobando que todos los residentes hayan abandonado la zona de evacuación, según un portavoz policial, tras el hallazgo del artefacto en unas obras de construcción en la zona este de la ciudad, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Stuttgart.
La bomba no representa un "peligro inmediato para la población", según declararon las autoridades municipales en un comunicado el viernes, pero de todas formas se ha definido una zona de exclusión con un radio de 1,5 kilómetros mientras bomberos, policía y expertos en desactivación de explosivos se preparaban para desactivar la bomba este domingo.
- Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
- Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
- Mueren cinco italianos en un accidente de buceo en Maldivas
- Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China
- Un conductor atropella a una decena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
- Dimite el director de Microsoft en Israel tras destaparse que usó su tecnología para espiar a millones de personas en Gaza y Cisjordania
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
- Xi y Trump se emplazan en Pekín a dejar atrás la 'confrontación' tras meses de guerra económica