A juicio el asesino en serie alemán Martin Ney por la muerte en 2004 de Jonathan, de 10 años

Veintidós años justo después del descubrimiento del cuerpo de Jonathan Coulom, de 10 años, en un estanque de los alrededores de Guérande, en Loira Atlántico, el juicio por asesinato de Martin Ney, un alemán de 55 años, se abrirá el martes ante el tribunal de lo penal. Será uzgado del 19 de mayo al 5 de junio por el secuestro y el asesinato del pequeño, desaparecido en abril de 2004 durante unas colonias en Saint-Brévin-les-Pins, Martin Ney siempre ha negado los hechos.

Nacido en Bremen, el hombre fue condenado en 2012 en Alemania a prisión perpetua por los asesinatos de tres niños de 13, 8 y 9 años entre 1992 y 2001, que confesó, y por nueve agresiones sexuales cometidas después de introducirse en centros que alojaban a niños.

Desde las primeras semanas de búsqueda de Jonathan, las autoridades alemanas señalan a los investigadores franceses que las circunstancias de la desaparición de Jonathan recuerdan a las de varios secuestros y asesinatos de niños, atribuidos a un desconocido apodado el “hombre de negro”, en alemán “Schwarzer Mann”.

El cuerpo de Jonathan, lastrado con un bloque de hormigón, fue encontrado el 19 de mayo de 2004 en un estanque de los alrededores de Guérande, a una treintena de kilómetros del lugar de su desaparición. Una cuerda le ataba el cuello, los pies y las manos.

Las investigaciones se concentran primero en la hipótesis de un sospechoso local, que habría podido secuestrar al niño y habría conocido la existencia del estanque, invisible desde las carreteras de alrededor.

Sin embargo, al otro lado de la frontera, Martin Ney es detenido en 2011 y reconoce durante su detención policial los asesinatos de tres niños. Interrogado sobre el secuestro de Jonathan, niega los hechos y niega haberse encontrado en Francia en ese momento. Pero, según la investigación, Martin Ney publicó ya en 2004, antes del descubrimiento del cuerpo de Jonathan, un mensaje en un foro en línea atribuyendo su asesinato al “hombre de negro”. Martin Ney admitiría posteriormente la autoría de ese apodo.

La investigación conoce un giro en 2017, cuando un antiguo compañero de prisión de Martin Ney afirma haber recogido sus confidencias. Este le habría confesado haber matado a un niño en Francia, sorprendiéndose de no haber sido identificado por un hombre con el que se cruzó en el momento de los hechos.

Estas declaraciones recuerdan al testimonio de un agricultor que había afirmado años antes haberse cruzado una noche de abril de 2004 con un individuo que conducía una berlina matriculada en Alemania. Bajo una orden europea de detención, Martin Ney es trasladado durante varios meses en 2021 a Francia, donde es imputado.

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A lo largo de los 13 días de audiencia, 20 testigos y expertos, franceses y alemanes, serán escuchados por el tribunal de lo penal.