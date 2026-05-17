Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Un ataque ucraniano con drones dirigido a Moscú deja al menos tres muertos y cuatro heridos Tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania en las ciudades de Jimki y Mitischi, ambas a las afueras de Moscú, la capital de Rusia. "Una mujer murió después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.

Tribunal ruso falla a favor del Banco Central en su demanda contra la belga Euroclear El Tribunal de Arbitraje de Moscú falló hoy a favor del Banco Central de Rusia (BCR) en su demanda contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares), informaron medios locales. El juicio se celebró a puerta cerrada y el depositario europeo tiene previsto apelar la decisión, informa la agencia Interfax.

La ONU condena la última oleada de bombardeos de Rusia contra Ucrania El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la última oleada de ataques lanzada por Rusia contra Ucrania, que dejó el jueves 24 muertos en la capital, Kiev, y ha pedido a las partes que actúen "inmediatamente" para poner fin a los combates. "Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron uno de los mayores ataques con armas de largo alcance contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala", ha dicho, antes de criticar "la reanudación de estos ataques masivos, que han provocado víctimas civiles en todo el país", después del alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo.

Hasta 36 países ratifican la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania Un total de 36 países, junto con la Comisión Europea, han ratificado un acuerdo para la creación del llamado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania bajo los auspicios del Consejo de Europa, que tendrá el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por la invasión rusa de Ucrania. Mihai Popsoi, el titular de Exteriores de Moldavia --país que ostenta actualmente la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa-- ha afirmado que el acuerdo adoptado este viernes en la capital moldava, Chisinau, por los 36 Estados miembro permitirá la "rendición de cuentas" ante la invasión rusa de Ucrania. "Para garantizar la legitimidad más amplia posible del tribunal especial, es importante que otros estados también se sumen al acuerdo parcial ampliado", ha expresado Popsoi, según un comunicado recogido por el Consejo de Europa, que tiene 46 estados miembro.

Muere en ataque con dron en Briansk un viajero ruso que quería llegar a pie hasta Brasil El viajero ruso Sasha, alias Koñ (Caballo), que pretendía llegar a pie hasta Brasil, falleció en la ciudad rusa de Briansk en un ataque ucraniano con dron, informaron este viernes los medios rusos. "Sasha Koñ comenzó su viaje en la región de Riazán, donde un taller de coches le construyeron una casa ambulante" con la que emprendió el viaje, escribió el canal de Telegram Baza. El canal Shot agrega, por su parte, que el viajero tenía 37 años y quería llegar caminando a Brasil desde la región rusa de Riazán.

Ucrania golpea una refinería rusa en Riazán y un radar en la ocupada Mariúpol Ataques ucranianos alcanzaron durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, dos embarcaciones militares que estaban estacionadas en el puerto ruso de Kaspisk, a orillas del mar Caspio, y un radar del servicio de inteligencia ruso en la ciudad ocupada de Mariúpol, según informó el Estado Mayor de Kiev este viernes. La refinería de Riazán procesa al año unos 17 millones de toneladas de crudo y es una de las más grandes de la Federación Rusa. Parte de los productos derivados del petróleo que salen de esta refinería surten al Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano. Los dos objetivos alcanzados en el puerto de Kaspisk son una pequeña embarcación portamisiles y un dragaminas, dice la nota, que informa asimismo de golpes contra depósitos de munición, el radar Mariúpol y otros objetivos militares rusos en los territorios que Rusia ocupa en el este de Ucrania.

Al menos cuatro civiles mueren tras el ataque ucraniano a una refinería a 200 kilómetros de Moscú Al menos cuatro civiles rusos murieron y otros 28 resultaron heridos, incluyendo menores de edad, tras un ataque de drones ucranianos el viernes contra una refinería en la región de Riazán, ubicada 200 kilómetros al sudeste de Moscú. "Lamentablemente, el número de muertos ascendió a cuatro personas, incluido un niño", informó el gobernador local, Pável Malkov, en su canal de MAX, el Telegram ruso. Hasta el momento han sido hospitalizadas siete personas, incluyendo cuatro niños, según informó a la agencia TASS el asesor del ministro de Sanidad ruso, Alexéi Kuznetsov.

Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de soldados caídos tras finalizar el canje de prisioneros Rusia entregó el viernes a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras que la parte ucraniana entregó 41 restos mortales de efectivos rusos, horas después de que Moscú y Kiev efectuasen un intercambio de prisioneros de guerra, según informó la agencia estatal rusa RIA Nóvosti citando una fuente castrense. El anterior canje de cuerpos tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando Rusia entregó mil cadáveres y recibió 41 cuerpos de soldados rusos.

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia Las autoridades de Rusia han anunciado el viernes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que sus tropas han capturado las localidades de Chaikovka, en Járkov, y de Cherivne, en Zaporiyia, sin dar informaciones sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.