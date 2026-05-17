Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Trump advierte que "no quedará nada" de Irán si no acepta un acuerdo El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el domingo que "no quedará nada" de Irán si no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos, mientras se estacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra. Washington, enzarzado en un conflicto con Teherán desde el 28 de febrero, tiene dificultades para poner fin a una guerra que ha sacudido Oriente Medio y ha disparado los precios de la energía. "Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!", añadió.

Araqchi reanuda los contactos diplomáticos con llamadas a sus homólogos surcoreano y qatarí El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo contactos telefónicos con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. "Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha mantenido un intercambio de opiniones esta tarde sobre los últimos acontecimientos regionales en una conversación telefónica con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Asuntos Exteriores de Qatar", ha publicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. Teherán ha informado también de la conversación de Araqchi con Cho "sobre los últimos acontecimientos regionales".

Un ataque con dron cerca de una central nuclear de Emiratos desata un incendio Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos este domingo, informaron las autoridades, que no reportaron heridos ni un aumento de la radiactividad. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental". El proyectil impactó "en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra". "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones", añadió el Ministerio.

El portaaviones Gerald R. Ford regresa a EEUU tras participar en guerra Irán y Venezuela El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en Irán y en la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5.000 militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses. El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. "Mártires y heridos como resultado de un bombardeo 'israelí' a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza", recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.

El ministro del Interior de Pakistán llega a Teherán para "facilitar" conversaciones entre Irán y EEUU El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán este sábado "para facilitar" las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, estancadas a pesar de un frágil alto el fuego, informaron medios iraníes. "Mohsin Naqvi llegó hoy a la República Islámica de Irán en una visita oficial de dos días en el marco de los esfuerzos en curso de Pakistán para facilitar las conversaciones y promover la paz regional", informó la agencia de noticias Tasnim.

La cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano sube a 2.969 mientras siguen ataques La cifra de muertos desde que comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Irán subió a 2.969, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés, mientras continúan los ataques pese a la extensión del alto el fuego. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, dijo también que el número de heridos aumentó a 9.112.

Irán quiere diplomacia y soluciones "pacíficas" El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha asegurado que su país aboga por la diplomacia y las soluciones "pacíficas" al contencioso bélico con Estados Unidos e Israel, suspendido en estos momentos pendiente de un alto el fuego tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero sobre territorio iraní. "La República Islámica de Irán sigue abogando por la diplomacia y las soluciones pacíficas", ha afirmado Pezeshkian en un mensaje recogido por la televisión pública iraní, IRIB. Además, Pezeshkian ha manifestado su reocnocimiento a la "postura moral y lógica" del Papa León XIV ante "la reciente agresión militar contra Irán". "Los ataques estadounidenses e israelíes no son solo contra Irán, sino contra las leyes y los valores humanos", ha argumentado.

Azizi ha confirmado que los barcos deberán pagar unas "tasas correspondientes por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo", en alusión al sistema de pagos establecido inicialmente por Irán, y donde el uso del dólar está terminantemente prohibido.