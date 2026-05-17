Pilotos ilesos
Vídeo | Dos F-18 estadounidenses se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho
Un portavoz de la base, Antwain Hanks, ha confirmado que los militares "están a salvo"
Dos aviones de combate F-18 estadounidenses han quedado destruidos este domingo tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en la Base Aérea de Mountain Home, en Idaho. Los cuatro pilotos han podido activar el sistema de eyección y están bien.
El incidente ha ocurrido durante el festival Gunfighter Skies cuando dos cazas E/A-18G Growler del equipo Vikings volaban en paralelo, pero se han enganchado hasta provocar la caída de ambos aparatos a tierra.
Un portavoz de la base, Antwain Hanks, ha confirmado el incidente al diario 'Idaho Statesman' y que los militares "están a salvo". Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, incluido un helicóptero. "Hemos visto cuatro buenos paracaídas, lo que siempre es positivo en nuestro mundillo", ha destacado el narrador del espectáculo tras el incidente.
El de este año es el primer espectáculo Gunfighter Skies en ocho años después de que en 2018 muriera una persona durante un vuelo en ala delta. En 2003 un avión F-16 del escuadrón acrobático Thunderbirds se estrelló también en el mismo lugar, aunque el piloto consiguió realizar la eyección. La organización habían suspendido para este año los saltos en paracaídas de exhibición debido al fuerte viento.
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