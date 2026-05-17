Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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El portaaviones Gerald R. Ford regresa a EE.UU. tras participar en guerra Irán y Venezuela El portaaviones Gerald R. Ford llegó este sábado al puerto de Norfolk, en Virginia, después de 11 meses de despliegue, el más largo desde la Guerra de Vietnam, tras apoyar el operativo de Estados Unidos en Irán y en la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El portaaviones más grande del mundo, que llegó con 5.000 militares a bordo, fue recibido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien elogió el papel de la tripulación en estos meses. El Gerald R. Ford estuvo un total de 326 días navegando, batiendo un récord desde la Guerra de Vietnam.

Delcy Rodríguez se reúne con el canciller de Surinam para consolidar la integración regional La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este sábado con el canciller de Surinam, Melvin Bouva, quien visitó Caracas para consolidar la integración regional y evaluar la cooperación bilateral en áreas como la pesca, agricultura, turismo y energía. El equipo de Prensa Presidencial indicó que este encuentro marca una hoja de ruta diplomática entre ambos países, orientada a profundizar los vínculos de hermandad y avanzar en una agenda de trabajo conjunta que abarca "sectores estratégicos".

Cuba realizó su ejercicio anual 'Meteoro' para prepararse ante eventuales desastres Cuba realizó en todo el país el ejercicio anual “Meteoro”, dirigido por la Defensa Civil, con el objetivo de prepararse ante el eventual impacto de desastres sanitarios, tecnológicos o de origen natural como los huracanes, informaron este sábado medios estatales. El Meteoro coincidió esta vez con el Día Nacional de la Defensa que se realiza cada viernes desde inicios de año, con el objetivo de “incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal” ante una posible intervención militar, en medio de las tensiones entre La Habana y Washington.

Cuba teme que todo siga igual o empeore después de la visita del jefe de la CIA a La Habana "Ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba", dijo escuetamente Donald Trump en las últimas horas. Apenas se limitó a decir que la isla "necesita ayuda". Su contención retórica, después de semanas de jactancias de conquistador y amenazas sin precedentes, parece obedecer a un breve tiempo de espera abierto tras la sorpresiva presencia en La Habana del jefe de la CIA, John Ratcliffe. Trump ha expresado su satisfacción con el modo en que Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos, conduce la política de Washington hacia la isla. "Es una nación totalmente fallida", se ha limitado a decir en su estilo descalificador. Los efectos de la visita de Ratcliffe, donde se reunió con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y otras autoridades, son por el momento difuso Se habló de un claro pliego de exigencias de Washington centrado en la reforma política por encima de la económica, que las autoridades ya habían anunciado. Los anfitriones fueron cautos en las respuestas oficiales: negaron que la isla sea un refugio de enemigos de EEUU y manifestaron su interés en colaboraciones en temas de seguridad, migración y narcotráfico. En un hecho novedoso, el Gobierno expresó su conformidad a recibir ayuda humanitaria del país al que responsabiliza de sus pesares. (Seguir leyendo)

Rusia denuncia el "cinismo" de Estados Unidos sobre Cuba Rusia está indignada por el nivel de "cinismo" de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, según declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo", subrayó. Señaló que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, "evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana".

Venezuela acuerda trabajar con el Banco Mundial para definir cooperación técnica El Gobierno de Venezuela informó este viernes que acordó trabajar con el Banco Mundial para definir áreas de cooperación técnica, luego de recibir en Caracas la visita de una delegación que estuvo encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra. "El Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial (...) acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica, en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano", dijo un comunicado de la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien recibió personalmente a la delegación del organismo en el Palacio presidencial de Miraflores.

La ONU alerta de que los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones Los continuos apagones y la escasez de combustible en Cuba están agravando la crisis del sistema sanitario, con hospitales obligados a suspender cirugías, limitar servicios esenciales y hacer frente a una creciente falta de medicamentos y material médico, según han advertido este viernes responsables de Naciones Unidas. Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

Trump está seguro de que puede "dar un vuelco" a Cuba El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró convencido este viernes de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla. Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EEUU y no del de China, Trump respondió: "Creo que le vamos a dar un vuelco". El mandatario elogió el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.

Rusia confirma contactos con Cuba ante "una situación verdaderamente difícil" en la isla por el bloqueo de EEUU Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes contactos con el Gobierno de Cuba para abordar "una situación verdaderamente difícil" en la isla a causa de los continuos apagones debido a la falta de combustible por el endurecimiento del bloqueo estadounidense desde principios de año. "Mantenemos contacto con la cúpula cubana, que son nuestros amigos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa. "La situación es verdaderamente difícil. Eso es todo lo que puedo decir", ha apostillado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.