La OMS declara la emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda. A través de un comunicado, asegura que "constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)", aunque el brote "no cumple con los criterios" para ser calificado como una pandemia.

La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS. Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de "emergencia debida a una pandemia".

El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas. Sin embargo, el Congo se ve en la actualidad duramente golpeado por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.

Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país. También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri, una región aurífera fronteriza entre Uganda y Sudán del Sur que registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.

Dado que el foco del brote se encuentra en una zona de difícil acceso, se han analizado pocos muestras en laboratorio y los balances se basan mayoritariamente en casos sospechosos. El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad.

"Desde hace dos semanas vemos morir a la gente", relató Isaac Nyakulinda, representante de la sociedad civil de la ciudad de Rwampara (Ituri), contactado por teléfono por la AFP. "No hay ningún lugar para aislar a los enfermos. Mueren en sus casas y sus cuerpos son manipulados por los miembros de sus familias", agregó.

La RDC ya había sufrido un brote de ébola entre agosto y diciembre de 2025, con al menos 34 muertos. El brote más mortífero causó allí cerca de 2.300 muertes entre 3.500 enfermos, entre 2018 y 2020.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

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