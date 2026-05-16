Trump evalúa fondo millonario para sus aliados investigados durante Gobierno de Biden

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, estudia la creación de un fondo de hasta 1.700 millones de dólares para indemnizar a aliados políticos y otras personas investigadas por el Departamento de Justicia durante el mandato de Joe Biden, según reveló este viernes el diario The New York Times.

El diario señaló que el plan aún no ha sido aprobado, pero es discutido con carácter urgente por funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro.

La iniciativa buscaría compensar a personas cercanas a Trump que afrontaron elevados costos legales en investigaciones federales abiertas durante la pasada administración, incluidas algunas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

De acuerdo con el reporte, el Gobierno analiza utilizar como referencia un histórico fondo de compensación creado durante la presidencia de Barack Obama para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos discriminados por décadas en el acceso a subsidios federales.

La discusión coincide con los intentos del entorno de Trump por resolver una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales a medios estadounidenses.

El periódico indicó que una de las opciones en evaluación sería excluir al propio Trump del eventual fondo, pero permitir que sus aliados reciban compensaciones económicas mientras se negocia la retirada de las demandas.

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El caso ha puesto bajo presión al fiscal general interino, Todd Blanche, antiguo abogado defensor de Trump, debido a las dudas sobre posibles conflictos de interés dentro de la administración.