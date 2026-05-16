Hallada muerta en Dinamarca 'Timmy', la ballena varada en Alemania más de un mes

'Timmy', la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania hace dos semanas fue hallada muerta cerca de una isla danesa, informó el sábado la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca.

"Se confirmó que la ballena jorobada encontrada cerca de Anholt es la misma que anteriormente había quedado varada en Alemania y que fue objeto de intentos de rescate", declaró Jane Hansen, jefa de división de esta agencia gubernamental, en un comunicado enviado a la AFP.

La ballena, apodada 'Timmy' por los medios alemanes, fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue trasladada al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar, en la costa báltica, y liberada el 2 de mayo.

Geolocalizada

El cadáver del animal fue avistado por primera vez el jueves frente a la isla danesa de Anholt, en el mar de Kattegat entre Suecia y Dinamarca, aunque las autoridades no pudieron confirmar en ese momento que se tratara de la misma ballena.

Un empleado local de la Agencia Danesa para la Naturaleza logró "localizar y recuperar un dispositivo de seguimiento fijado en el lomo de la ballena. La posición y el aspecto del aparato confirman que se trata del mismo ejemplar observado y atendido anteriormente en aguas alemanas", explicó Hansen.

Añadió que, por ahora, "no existe ningún plan concreto para retirar la ballena de la zona ni para practicarle una autopsia", señalando que actualmente "no se considera que represente un problema en la región". No obstante, la Agencia Danesa de Protección Ambiental pidió al público "mantener una distancia de seguridad y abstenerse de acercarse al animal".

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"Puede portar enfermedades transmisibles a los seres humanos y también existe riesgo de explosión", precisó. El destino de 'Timmy' también llamada 'Hope', mantuvo en vilo a Alemania desde finales de marzo y generó numerosas controversias. El animal parecía debilitado y algunos expertos consideraban que estaba condenado, estimando inútil insistir en salvarlo tras varios intentos fallidos.