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Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China

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Archivo - Una ambulancia de la Media Luna Roja Iraní, que resultó dañada durante un ataque israelí durante la guerra de 2025.

Archivo - Una ambulancia de la Media Luna Roja Iraní, que resultó dañada durante un ataque israelí durante la guerra de 2025. / Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

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