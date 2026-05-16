EEUU anuncia la extradición desde Colombia de un presunto líder del Tren de Aragua acusado de terrorismo

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este viernes la extradición desde Colombia del ciudadano venezolano José Enrique Martínez Flores, alias 'Chuqui', señalado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Tren de Aragua, para que responda ante la Justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Así lo ha notificado la Embajada de Estados Unidos en Colombia en un comunicado, en el que ha destacado que Martínez es el "primer integrante del Tren de Aragua extraditado" al país desde suelo colombiano, en el marco de una operación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El acusado, de 24 años, comparecerá ante un tribunal federal de Houston tras haber sido detenido por las autoridades colombianas el pasado 31 de marzo en cumplimiento de una orden de arresto provisional solicitada por Washington.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alias 'Chuqui' está acusado de "proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera", así como de participar en una red internacional de distribución de cocaína destinada al mercado estadounidense.

La Fiscalía ha apuntado que el sospechoso formaría parte del "círculo interno" de la dirección del Tren de Aragua en Bogotá y que habría supervisado actividades vinculadas al tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución y asesinatos en Colombia.

Asimismo, las autoridades estadounidenses han asegurado que los beneficios obtenidos mediante el tráfico de al menos cinco kilogramos de cocaína eran utilizados para "promover los objetivos criminales" de la organización.

El Departamento de Estado incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y de Terroristas Globales Especialmente Designados en febrero de 2025. En este contexto, Washington ha subrayado que la operación actual forma parte de una estrategia ampliada para combatir estructuras criminales transnacionales en la región.

La acusación también afecta a otros tres presuntos dirigentes del grupo, identificados como Yohan José Romero, alias 'Johan Petrica'; Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho'; y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias 'El Viejo', quienes continúan prófugos.

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Las autoridades estadounidenses han recordado que una acusación formal "constituye únicamente una alegación" y que todos los acusados "se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal".