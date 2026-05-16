Detenido un ciudadano iraquí acusado de planear ataques terroristas en Europa y EEUU

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron ayer la detención y el traslado a territorio estadounidense de Mohamed Baqer Sad Dawood al Saadi, un ciudadano iraquí acusado de colaborar con organizaciones vinculadas a Irán y de participar en la planificación de ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado que Al Saadi, presunto alto cargo de Kataib Hezbolá -grupo iraquí respaldado por Irán y considerado organización terrorista por Washington-, afronta seis cargos relacionados con terrorismo por su supuesta implicación en cerca de una veintena de ataques y tentativas de atentado contra objetivos estadounidenses e israelíes.

El acusado compareció este viernes ante un tribunal federal de Manhattan, donde la jueza Sarah Netburn ordenó su ingreso en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Según la acusación, Al Saadi habría coordinado ataques con explosivos, incendios provocados y agresiones en distintos países europeos, además de planear atentados contra instituciones judías en Nueva York, Los Ángeles y Arizona.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, ha apuntado además que el sospechoso "dirigió e instó a otros a atacar intereses estadounidenses e israelíes y a asesinar a estadounidenses y judíos tanto dentro como fuera del país". Asimismo, ha defendido que las autoridades estadounidenses "utilizarán todos los recursos a su alcance para desarticular y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y a sus líderes".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha calificado la operación como "una misión justa ejecutada brillantemente" y ha celebrado que la captura de Al Saadi representa "otro golpe contra responsables del terrorismo global".

La investigación ha revelado además que el acusado mantenía vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria iraní y con la Fuerza Quds, así como con el excomandante Qasem Soleimani, fallecido en un bombardeo estadounidense en 2020 junto al entonces líder de Kataib Hezbolá, Abu Mahdi al Muhandis.

Las autoridades estadounidenses han indicado que, desde marzo de 2026, al Saadi y colaboradores ligados al grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya reivindicaron al menos 18 ataques en Europa y otros dos en Canadá. Entre ellos figura un atentado con explosivos contra una oficina del Bank of New York Mellon en Ámsterdam y el incendio de una sinagoga en Skopie, en Macedonia del Norte.

La acusación también recoge el apuñalamiento de dos hombres judíos en Londres a finales de abril, uno de ellos de nacionalidad estadounidense y británica.

De acuerdo con el FBI, el sospechoso habría intentado además reclutar a una persona que en realidad era un agente encubierto para perpetrar ataques en suelo estadounidense. Según la denuncia, al Saadi facilitó mapas y fotografías de una sinagoga de Nueva York y de otros centros judíos en California y Arizona, además de discutir posibles ataques con explosivos o incendios.

"El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo mantiene su firme determinación de exigir responsabilidades a los líderes de organizaciones terroristas extranjeras", ha declarado el subdirector del FBI James C. Barnacle Jr., quien ha garantizado que el acusado "presuntamente dirigió 18 ataques terroristas en Europa en apenas tres meses".

Por su parte, la Policía de Nueva York ha coincidido en subrayar que el caso evidencia "la amenaza global" que representan Irán y sus aliados regionales. A este respecto, la comisionada Jessica Tisch ha destacado que la cooperación entre agencias permitió frustrar un supuesto complot contra una sinagoga en Manhattan.

Noticias relacionadas

Al Saadi, de 32 años, está acusado entre otros delitos de conspiración por prestar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, planificación de atentados contra lugares públicos y tentativa de destrucción mediante explosivos. Algunas de las imputaciones contemplan penas máximas de cadena perpetua.