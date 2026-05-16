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Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga

Siete personas se encuentran en estado grave y el sospechoso pudo ser detenido posteriormente

Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga.

Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga. / ANGELO CARCONI / EFE

Irene Savio

Irene Savio

Roma
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Un hombre al volante de un vehículo embistió este sábado a varias personas en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos heridos, dos de ellos en estado grave, según ha informado la agencia estatal italiana Ansa.

Tras el atropello, el conductor abandonó el coche y trató de escapar a pie. Durante la huida, atacó con un arma blanca a una persona que intentó frenarlo, de acuerdo con la agencia italiana Ansa. Poco después fue interceptado y detenido por la policía.

Los testigos han descrito escenas de pánico total y una persecución del supuesto atacante que involucró a varios ciudadanos que estaban en la escena. "Mientras intentaba socorrer a una señora con las piernas amputadas, él empezo a huir. [...] murmuraba algo pero no en italiano", ha relatado un testigo.

Mapa de ubicación interactivo.

"Hemos visto al conductor, aceleró de repente. Iba al menos a 100 kilómetros. Luego vimos a personas saltar por los aires", ha dicho otro.

Por su parte, las autoridades han llamado a la calma. "Habrá que investigarlo, pero es un incidente dramático", ha afirmado el alcaldesa, Massimo Mezzetti, sin confirmar la naturaleza del episodio. "En este momento [el atacante] se encuentra en la comisaría y le están interrogando", ha añadido.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el supuesto atacante sería un ciudadano italiano de origen africano de unos treinta años, sin antecedentes penales.

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