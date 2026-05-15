Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Shakira Dai DaiApagón TVEJabalíesAlzhéimerSondeos AndalucíaNiños burbujaJuanfran Pérez LlorcaMaldivasHantavirusFrío CatalunyaSemifinal Eurovisión 2026
instagramlinkedin

Violencia en Francia

Muere un adolescente de 14 años y otro de 13 está en estado crítico tras un tiroteo en la ciudad francesa de Nantes

La policía baraja la hipótesis de un ataque violento vinculado al narcotráfico

Cordón policial en Nantes.

Cordón policial en Nantes. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Agencias

París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un adolescente de 14 años ha muerto y otro de 13 permanece en estado crítico como consecuencia de un tiroteo en el barrio de Port-Boyer de la ciudad francesa de Nantes. Varios atacantes abrieron fuego por motivos que se están investigando y, posteriormente, huyeron del lugar. La policía francesa investiga el caso como un episodio relacionado con el narcotráfico y las disputas entre bandas.

Los medios franceses señalan que la violencia asociada al tráfico de drogas ha aumentado mucho en Nantes durante los últimos meses, y este sería ya uno de numerosos tiroteos registrados en la ciudad desde comienzos de año.

Noticias relacionadas

El grave suceso ha ocurrido pocas semanas después de otro episodio muy impactante: un ataque con cuchillo en un instituto donde murió una estudiante y varios alumnos resultaron heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la sospecha de un brote de norovirus
  2. Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
  3. Mueren cinco italianos en un accidente de buceo en Maldivas
  4. El buque ruso que llevaba piezas atómicas a Corea del Norte pudo ser torpedeado junto a España
  5. Xi recibe a un Trump debilitado por Irán mientras China gana puntos como potencia confiable
  6. Dimite el director de Microsoft en Israel tras destaparse que usó su tecnología para espiar a millones de personas en Gaza y Cisjordania
  7. Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos
  8. Xi y Trump se emplazan en Pekín a dejar atrás la 'confrontación' tras meses de guerra económica

El director de la CIA se reúne en Cuba con el nieto de Raúl Castro y altos mandos del Gobierno

El director de la CIA se reúne en Cuba con el nieto de Raúl Castro y altos mandos del Gobierno

Muere un adolescente de 14 años y otro de 13 está en estado crítico tras un tiroteo en la ciudad francesa de Nantes

Muere un adolescente de 14 años y otro de 13 está en estado crítico tras un tiroteo en la ciudad francesa de Nantes

Anu Bradford, jurista y experta en geopolítica comercial: "Musk no debería ofrecer sus productos en Europa si no cumple las normas"

Anu Bradford, jurista y experta en geopolítica comercial: "Musk no debería ofrecer sus productos en Europa si no cumple las normas"

DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev

DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev

DIRECTO IRÁN | Pekín pide reabrir Ormuz "cuanto antes" y que "no se cierre la puerta del diálogo" en Irán

DIRECTO IRÁN | Pekín pide reabrir Ormuz "cuanto antes" y que "no se cierre la puerta del diálogo" en Irán

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump dice que Xi Jinping y él comparten una visión "similar" sobre el fin de la guerra en Irán

El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia

El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia