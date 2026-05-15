Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves

Población penal en Rusia se reduce casi a la mitad por contratos para combatir en Ucrania

El número de presos en Rusia se redujo a 282.000, casi la mitad de 2021, en gran medida debido a los numerosos contratos de reclusos para combatir en Ucrania, según ha reconocido el Servicio Federal Penitenciario ruso. "Si para fines de 2021 teníamos 465.000 reclusos, ahora son 282.000, de ellos 85.000 en prisión preventiva", ha declarado a TASS el director del servicio, general Arkadi Góstev.

En esta línea, ha explicado que entre los principales factores que han incidido en la reducción de la población penal está el incremento de penas con trabajos sociales o no relacionadas con la privación de libertad, como el arresto domiciliario y la restricción de movimiento. En particular reconoció que "en los últimos tiempos ejerce una cierta influencia el trabajo de contratación para las Fuerzas Armadas". Además ha indicado que gran parte de las producciones fabricadas en las cárceles rusas tienen como fin el Ejército y la campaña militar en Ucrania.