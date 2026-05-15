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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves
Veinticuatro personas han muerto ya como consecuencia del ataque masivo ruso de este jueves con misiles y drones contra Kiev, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Todos los muertos han perdido la vida por el impacto de un misil en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana. Otras 47 personas resultaron heridas en ese mismo impacto, según el balance citado. El personal de emergencias ucraniano ha examinado hasta ahora con perros rastreadores 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado de la zona más de tres mil metros cúbicos de escombros. El número de muertos no ha dejado de incrementarse desde la madrugada del jueves, cuando tuvo lugar el ataque, al haber ido encontrando los rescatistas los cuerpos de nuevas víctimas bajo los cascotes.
Un ataque ucraniano deja tres muertos y 12 heridos en Rusia
Un ataque ucraniano dejó tres muertos y 12 heridos en la ciudad rusa de Riazán, al sureste de Moscú, anunció este viernes el gobernador local, Pavel Malkov. "Lamentamos profundamente que tres personas hayan perdido la vida y 12 hayan resultado heridas, entre ellas niños", afirmó el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram, al precisar que dos edificios de viviendas fueron afectados. El ataque se produjo un día después de los bombardeos rusos a gran escala contra Kiev y la región circundante, que causaron al menos 21 muertos, según un balance provisional de los servicios de emergencia ucranianos. Ucrania y Rusia reanudaron la madrugada del martes sus ataques, tras la expiración de una tregua de tres días negociada bajo los auspicios de Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Sube a 12 la cifra de muertos y a 57 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev
El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado al menos a 12 y el de los heridos a 57, según indicaron este jueves el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) ucraniano y el alcalde de la capital, Vitali Klitchkó. Entre los fallecidos hay dos niños, informó el DSNS en su cuenta de Telegram. De acuerdo con Klitchkó, en el barrio de Darnitskí en un edificio residencial de nueve plantas hay 18 apartamentos destruidos por el ataque. La operación de búsqueda y rescate sigue aún en curso para encontrar personas bajo los escombros. El DSNS indicó que están trabajando psicólogos y tres equipos caninos, además de 170 rescatistas.
El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia
El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia en un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir presencia militar en Europa, según informa la prensa estadounidense. Preguntado por EFE, el Pentágono declinó aportar más detalles, mientras funcionarios estadounidenses indicaron a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4.000 efectivos, forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales. Esta decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en suelo europeo y que ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con defensa.
Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja 8 muertos y debilita las esperanzas de paz
Rusia bombardeó intensamente Kiev la madrugada del jueves con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que dejó al menos ocho muertos y hace desvanecer aún más las esperanzas de poner fin a la prolongada invasión de Moscú. Periodistas de la AFP en la capital escucharon las sirenas antiaéreas antes de que varias horas de fuertes explosiones obligaran a los residentes a refugiarse en estaciones de metro. La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 misiles, principalmente contra la capital Kiev, y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 drones y 41 misiles.
Von der Leyen condena "el ataque indiscriminado contra civiles" de Rusia en Kiev
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este jueves "el ataque indiscriminado contra civiles" que lanzó Rusia contra Ucrania en la pasada madrugada y que provocó, según las autoridades locales, la muerte de al menos tres personas. "Anoche, Rusia lanzó uno de sus ataques con drones más largos y despiadados contra Ucrania. Otra noche de muerte y destrucción y de ataque indiscriminado contra civiles", dijo la política alemana en una publicación en sus redes sociales. Von der Leyen sostuvo que, mientras Rusia "se burla abiertamente de los esfuerzos diplomáticos", el bloque comunitario continúa "fortaleciendo a Ucrania" y recordó que la UE se encuentra finalizando un paquete de apoyo con drones por valor de más de 6.000 millones de euros. "Y mantenemos la presión sobre la economía de guerra de Rusia con sanciones cada vez más duras", apuntó la mandataria europea. La pasada madrugada, un ataque ruso a Kiev dejó como saldo al menos tres personas muertas y 16 heridas, según informaron el jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno, y el Servicio de Emergencias de Ucrania.
Macron afea la "hipocresía" de Rusia por el incremento de ataques a Ucrania en plena tregua
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha denunciado este jueves la mayor oleada de ataques de Rusia contra Ucrania, que dejan al menos cinco muertos, tras lanzar más de medio millar de drones y misiles, insistiendo en la "hipocresía" de Moscú con su última tregua de dos días anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Al lanzar un nuevo ataque masivo de drones y misiles contra las ciudades y los civiles ucranianos --el más importante de estos últimos cuatro años--, Rusia agrava aún más el crimen de su agresión", ha señalado el mandatario francés en un mensaje en redes sociales en el que afea a Moscú su "hipocresía" al negociar una "frágil tregua" a la que han seguido amplios ataques aéreos contra el país vecino. El presidente galo ha insistido en que los ataques contra civiles evidencian la "debilidad" del Kremlin. "Está corto de soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión", ha asegurado.
La población en cárceles rusas bajó en más de 180.000 presos desde la guerra en Ucrania
El número de presos en Rusia disminuyó en más de 180.000 personas en cinco años, en parte debido a que Moscú envía convictos a combatir en Ucrania, afirmó el jefe del sistema penitenciario ruso el jueves. En cuatro años de guerra, Rusia ofreció a los presos contratos con el ejército para luchar en Ucrania y reducir sus condenas, siempre que sobrevivan. Rusia -que cuenta con una enorme red penitenciaria heredada de los campos de trabajo soviéticos- tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo, aunque ese número fue disminuyendo en las últimas dos décadas. "Si a finales de 2021 había 465.000 (presos), ahora hay 282.000", declaró el director del servicio penitenciario ruso, Arkadi Gostev, según la agencia estatal TASS.
Población penal en Rusia se reduce casi a la mitad por contratos para combatir en Ucrania
El número de presos en Rusia se redujo a 282.000, casi la mitad de 2021, en gran medida debido a los numerosos contratos de reclusos para combatir en Ucrania, según ha reconocido el Servicio Federal Penitenciario ruso. "Si para fines de 2021 teníamos 465.000 reclusos, ahora son 282.000, de ellos 85.000 en prisión preventiva", ha declarado a TASS el director del servicio, general Arkadi Góstev.
En esta línea, ha explicado que entre los principales factores que han incidido en la reducción de la población penal está el incremento de penas con trabajos sociales o no relacionadas con la privación de libertad, como el arresto domiciliario y la restricción de movimiento. En particular reconoció que "en los últimos tiempos ejerce una cierta influencia el trabajo de contratación para las Fuerzas Armadas". Además ha indicado que gran parte de las producciones fabricadas en las cárceles rusas tienen como fin el Ejército y la campaña militar en Ucrania.
Putin destituye a los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania
Los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han sido destituidos por Putin aunque les han instado a decir que se trata de renuncias su voluntarias. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.
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