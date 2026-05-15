Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JabalíesAlzhéimerSondeos AndalucíaNiños burbujaJuanfran Pérez LlorcaMaldivasHantavirusFrío CatalunyaSemifinal Eurovisión 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

El director de la CIA, John Ratcliffe, se ha reunido en La Habana con representantes del Gobierno de Cuba

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la sospecha de un brote de norovirus
  2. Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
  3. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump: 'O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados
  4. El buque ruso que llevaba piezas atómicas a Corea del Norte pudo ser torpedeado junto a España
  5. Xi recibe a un Trump debilitado por Irán mientras China gana puntos como potencia confiable
  6. Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania anuncia una tregua el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una eventual prolongación
  8. Trump augura un 'futuro fantástico' para EEUU y China al iniciar la cumbre con Xi

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump dice que Xi Jinping y él comparten una visión "similar" sobre el fin de la guerra en Irán

Anu Bradford: "Musk no debería ofrecer sus productos en Europa si no cumple las normas"

Anu Bradford: "Musk no debería ofrecer sus productos en Europa si no cumple las normas"

El jefe de la CIA aterriza en Cuba para transmitir a sus autoridades un mensaje de Trump

El jefe de la CIA aterriza en Cuba para transmitir a sus autoridades un mensaje de Trump

DIRECTO IRÁN | Pekín pide reabrir Ormuz "cuanto antes" y que "no se cierre la puerta del diálogo" en Irán

DIRECTO IRÁN | Pekín pide reabrir Ormuz "cuanto antes" y que "no se cierre la puerta del diálogo" en Irán

DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves

DIRECTO UCRANIA | Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves

El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia

El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia

Sheinbaum invita a Ayuso a pasar “más tiempo de vacaciones” en México porque “aprendería mucho”