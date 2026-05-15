Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

EEUU sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS. De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales. El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Abel Gilbert El jefe de la CIA aterriza en Cuba para transmitir a sus autoridades un mensaje de Trump El director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en La Habana este jueves. Nada menos que pocas horas después de que el Gobierno cubano reconociera que no queda una gota del combustible ruso que se descargó en el puerto de Matanzas en abril. Antes de que Ratcliffe tocara suelo de la capital de la mayor de las Antillas, en algunos barrios habían sonado las cacerolas, el ruido del malestar por lo prolongados apagones que las autoridades atribuyen al "cerco energético" dispuesto por Washington en enero pasado para profundizar la asfixia de una economía en ruinas. Lee la noticia completa.

Cuba se abre a valorar ayuda humanitaria de EEUU El Gobierno cubano ha afirmado este jueves que está dispuesto a "escuchar" la oferta de ayuda humanitaria anunciada por Washington, valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros), si bien ha instado a la Administración Trump a abstenerse de "maniobras políticas" en medio de la crisis de desabastecimiento energético en la isla caribeña por el bloqueo estadounidense. "Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio", ha señalado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en redes sociales.

Cuba confirma que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil en la isla por el bloqueo de EEUU Las autoridades de Cuba han confirmado que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil y han resaltado que la condición es "crítica" a causa del impacto del endurecimiento por parte del bloqueo de Estados Unidos a la isla desde principios de este año. "No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente de diésel", ha dicho el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy. "Lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que sí viene creciendo la producción", ha sostenido en una entrevista con medios cubanos y retransmitida por la Presidencia de Cuba en redes sociales.

Abel Gilbert El Gobierno cubano reconoce que la situación energética es "particularmente tensa" La crisis energética no da tregua en Cuba. La Habana experimentó en la noche del miércoles otro apagón. En las redes sociales se reportaron protestas en distintos barrios de la capital. El malestar se había expresado en la semana en medio de consignas que en otros tiempos habrían sido imposible de gritar como "corriente y comida" e, inclusive, "abajo el Gobierno". El presidente Miguel Díaz-Canel había reconocido este mismo miércoles que "la situación del Sistema Electro energético Nacional es particularmente tensa". Y todo puede empeorar según la propia proyección del mandatario. El martes pasado, un 65% del territorio estuvo en penumbras. Lee la noticia completa.

Abel Gilbert Venezuela anuncia un proceso de reestructuración de la abultada deuda externa del país El alineamiento económico entre Carcas y Washington acelera los tiempos de la reinserción de Venezuela en el mercado internacional. La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez anunció este miércoles el lanzamiento formal de un "proceso integral y ordenado" de reestructuración de la deuda pública y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El Gobierno provisional aseguró que este pasó permitirá "liberar al país de la carga" del pasivo acumulado y "sentar las bases para un renacimiento de prosperidad, justicia e igualdad". Venezuela había entrado en suspensión de pagos desde hace nueve años. La deuda total oscila entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, según distintas mediciones. Entre los acreedores se encuentran los llamados "fondos buitres" y también países "amigos" de Venezuela como Rusia y China. Lee la noticia completa.

EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a ofrecer este miércoles una ayuda humanitaria adicional valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros) para Cuba, mientras las autoridades de la isla denuncian que la crisis que atraviesa el país es fruto de la "guerra económica" y el bloqueo energético impuestos desde Washignton. Así lo ha dado a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que que "reafirma públicamente (su) generosa oferta" e incide en que se trata de una ayuda "directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".

Marco Rubio posa desde el avión presidencial rumbo a China con el chándal que llevaba Maduro tras su captura El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha publicado este martes en redes sociales una foto en la cual se ve al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vistiendo el mismo modelo de chándal que llevaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado en enero de este mismo año en una operación militar lanzada por Washington contra el país latinoamericano que dejó más de un centenar de muertos.

Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos El presidente, Donald Trump compartió este martes en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda "Estado 51", tras haber afirmado en una entrevista un día antes que considera "seriamente" la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos. Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios solo acompañada de "Estado 51", idea con la que había bromado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News. Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.