DIRECTO IRÁN | Trump afirma que China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Muere un joven palestino a manos del Ejército israelí tras tirar piedras a vehículos israelíes en Cisjordania Al menos un joven palestino ha muerto y otro ha resultado herido tras una actuación del Ejército de Israel en las afueras de Nablus, en Cisjordania, donde, según un portavoz militar israelí, las tropas han identificado a tres personas --"terroristas", según el Ejército-- y "neutralizado" a una de ellas cuando "tiraban piedras a vehículos israelíes". "Durante una operación dirigida por combatientes de la Unidad 636 en la zona de la aldea de Luban al Sharqiya, en la Brigada de Samaria, los combatientes han identificado a tres terroristas que arrojaban piedras a vehículos israelíes en una carretera principal". ha narrado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Acto seguido, "los combatientes han abierto fuego contra los terroristas y han neutralizado a uno de ellos, que llevaba el rostro cubierto", ha señalado el vocero, antes de agregar que los militares han identificado "a otro terrorista y las FDI han iniciado su persecución, junto con la del tercer terrorista".

Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. "Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante). Informa Efe.

Pekín pide reabrir Ormuz "cuanto antes" y que "no se cierre la puerta del diálogo" en Irán China pidió este viernes reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz y mantener abierta la "puerta del diálogo" sobre Irán, después de que los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, abordaran la situación en Oriente Medio durante su reunión en Pekín de este jueves. "La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", afirmó un portavoz de la Cancillería china en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política. "Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán.

Autoridades libias bloquean el paso a los extranjeros del convoy humanitario rumbo a Gaza Las autoridades de Bengasi, que controlan el este de Libia, advirtieron este jueves que no permitirán el paso por su territorio a los activistas extranjeros del convoy humanitario que partió de Argelia rumbo a Gaza el pasado viernes, tras la decisión de El Cairo de prohibir la entrada terrestre a Egipto, a excepción de los que tengan nacionalidad libia. El Ejecutivo del este -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar- informó en un comunicado que las autoridades egipcias exigieron a los activistas -procedentes de países del norte de África, así como de Europa y Asia- "utilizar los pasos aéreos" y "obtener previamente los permisos necesarios". El convoy, en el que participan médicos, ingenieros, profesores y periodistas, entre otros, se encuentra actualmente en el oeste del dividido país, donde los activistas recibieron formación en distintos ámbitos, como el jurídico y el mediático, así como en primeros auxilios, con el apoyo de la Media Luna Roja Libia.

El brent se mantiene sobre 105 dólares después de señales parciales de apertura en Ormuz El barril de petróleo brent para entrega en julio se mantuvo este jueves sin apenas cambios, alrededor de los 105 dólares, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres después de que medios iraníes informasen de que Irán había permitido el tránsito de buques chinos por el estrecho de Ormuz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa se situó en los 105,72 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, una mínima diferencia al alza del 0,09 % -o 0,09 dolares- con respecto al precio de liquidación del miércoles, cuando acabó en 105,63 dólares. El brent se mantuvo estable mientras los inversores digerían con cautela las informaciones de que Teherán había permitido a varios buques chinos cruzar Ormuz desde la noche del miércoles, a la vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegaba de visita oficial a Pekín.

El presidente de la Autoridad Palestina promete reformas y dice que habrá elecciones en noviembre El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha prometido este jueves que ejercerá una mayor presión para lograr que se cumplan una serie de reformas y ha asegurado que habrá elecciones parlamentarias el próximo mes de noviembre para elegir la composición del nuevo Consejo Nacional Palestino --nombre oficial del Parlamento--. Durante la que es ya la 8ª conferencia general de Al Fatá, Abbas ha indicado, además, que está preparado también para la celebración de comicios presidenciales mientras se toman "medidas necesarias para reforzar el proceso democrático". "Nos estamos preparando para las elecciones de noviembre, (...) empezando por redactar un borrador de la Constitución, una Ley de Partidos Políticos y una Ley de Elecciones Generales", ha afirmado.

El congreso de Fatah elige nuevamente a Mahmud Abás como su presidente por unanimidad La Conferencia General del Movimiento para la Liberación Palestina, Fatah, eligió este jueves por unanimidad a Mahmud Abás como presidente de la formación, que dirige desde hace más de dos décadas, informó la agencia oficialista de noticias palestina, Wafa. Los miembros de la VIII Conferencia de Fatah destacaron tras renovar a Abás (de 90 años) en el cargo, su importancia al frente de la etapa que atraviesa el pueblo palestino, marcada por la ofensiva israelí en Gaza y la creciente ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este, añadió Wafa.

Israel pide encarcelar a la relatora de la ONU para Palestina, tras la suspensión de sus sanciones El embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, pidió este jueves encarcelar a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, la italiana Francesca Albanese, después de que un tribunal de Estados Unidos suspendiera cautelarmente las sanciones impuestas contra ella en 2025 por parte de la Administración Trump. "Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", aseguró Dannon en un mensaje en X.

Trump afirma que China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing, operación que supondría la primera compra de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante norteamericano en casi una década. Así lo ha desvelado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un entrevista concedida a Fox News, recogida por Europa Press. No está claro qué unidades se incluían en el pedido de 200 aviones, aunque Trump los calificó de "grandes". "Boeing quería 150 y consiguió 200. Eso es mucho trabajo", ha añadido durante su intervención de este jueves, enmarcada en la visita del máximo mandatario de EEUU a China para reunirese con su homólogo chino, Xi Jinping. El fabricante norteamericano avanza a buen nivel en ritmo de entregas y pedidos al estabilizar su producción. Entre enero y abril, entregó 190 aviones comerciales, superando a su rival Airbus en el mismo periodo. En pedidos, registró 136 a lo largo de abril, una cifra cercana a los 161 que sumó en total durante el primer trimestre del año. El total de los cuatro meses fue de 297, casi 50 más que un año antes.