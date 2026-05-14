En la celebración de la Liga
Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar y fomentar el odio" por ondear una bandera palestina en la rúa del Barça
"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", afirma el ministro de Defensa israelí
Redacción
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha criticado este jueves al futbolista Lamine Yamal por haber ondeado una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en las calles de Barcelona. "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha afirmado el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.
"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", ha escrito Katz, que ha añadido que no guardará silencio frente a lo que calificó como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Katz emplazó al FC Barcelona a que "se desmarque de los hechos y deje claro, de forma inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".
Sus declaraciones se producen después de que el jugador culé, de 18 años, protagonizara esta semana una de las imágenes más comentadas de la celebración del título de Liga del Barça, al ondear durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. El gesto fue posteriormente difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y ha generado un amplio impacto en redes sociales.
- Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la sospecha de un brote de norovirus
- Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
- El buque ruso que llevaba piezas atómicas a Corea del Norte pudo ser torpedeado junto a España
- Xi recibe a un Trump debilitado por Irán mientras China gana puntos como potencia confiable
- Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos
- Bruselas propone un billete único para viajar en tren por toda la UE
- Argentina busca el 'punto cero' del contagio del hantavirus y las provincias patagónicas llaman a la tranquilidad
- Kallas insiste en que la UE participe en una misión para garantizar seguridad en el estrecho de Ormuz con Aspides