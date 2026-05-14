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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Rusia lanza desde la pasada medianoche al menos 800 drones contra Ucrania

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Residentes locales contemplan una columna de humo producto de recientes bombardeos de Ucrania elevándose al cielo en Tuapsé, el pasado 29 de abril.

Residentes locales contemplan una columna de humo producto de recientes bombardeos de Ucrania elevándose al cielo en Tuapsé, el pasado 29 de abril. / Stringer / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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