Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Rusia lanza desde la pasada medianoche al menos 800 drones contra Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Importante ataque aéreo en curso sobre Kiev Kiev era objeto de un importante ataque aéreo ruso la madrugada de este jueves, constataron periodistas de la AFP, quienes escucharon varias explosiones y disparos de la defensa antiaérea. "El enemigo ataca Kiev con drones y misiles balísticos", explicó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien instó a la población a ponerse a salvo a través de la plataforma Telegram. Tras una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la madrugada del martes. El miércoles, Moscú lanzó al menos "800 drones" contra el país, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Hasta enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos habían muerto y 40.600 habían resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania publicado en esa fecha. El año 2025 fue el más mortífero después de 2022, con más de 2.500 civiles muertos, según este documento.

Ucrania enviará expertos a Letonia para ayudar en la defensa aérea, luego de crisis por drones Ucrania enviará expertos a Letonia para ayudar a la protección del espacio aéreo de ese país, anunció el miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, una semana después de un grave incidente con drones. "Enviaremos a nuestros expertos a Letonia para intercambiar su experiencia y prestar asistencia directa en la protección del espacio aéreo", anunció Zelenski en redes sociales. El presidente ucraniano aseguró que "es importante trabajar juntos para reforzar la defensa de Europa". Hace una semana, dos drones cruzaron la frontera rusa y atacaron instalaciones de almacenamiento de petróleo en territorio letón, un incidente que llevó a la dimisión del ministro de Defensa de Letonia. Los drones en cuestión serían aparatos ucranianos desviados por "la guerra electrónica rusa", aseguró entonces el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiga.

Hungría convoca el embajador ruso por los ataques sobre la provincia ucraniana de Transcarpatia El nuevo Gobierno de Hungría ha convocado al embajador ruso en Budapest, Evgeny Stanislavov, después de los ataques con drones de este miércoles lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia ucraniana de Transcarpatia, una región fronteriza con una importante población de origen húngaro. El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha condenado en rueda de prensa estos ataques, que son los más graves sobre esta región desde el inicio de la invasión rusa hace ya cuatro años y medio, según ha destacado. Asimismo, ha adelantado que la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, ha citado para el jueves al embajador ruso, según recoge el portal Telex.

Dimiten los gobernadores de las regiones rusas de Belgorod y Briansk Las autoridades de Rusia han informado este miércoles que los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han presentado su dimisión. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas. Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014. Putin ha mantenido este mismo miércoles reuniones de trabajo con Shuvaev y Kovalchuk, si bien el Kremlin no ha ofrecido más detalles sobre estos cambios. Las elecciones para elegir a los nuevos gobernadores de las regiones de Belgorod y Briansk se celebrarán el 20 de septiembre, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Rutte urge a aliados europeos a acelerar transición tecnológica de la OTAN frente a Rusia El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este miércoles en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones. En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, el denominado grupo 'B9', Rutte subrayó que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional. De esta forma, agregó el secretario general de la Alianza, Estados Unidos podría pivotar de forma gradual sus recursos hacia otros escenarios estratégicos, como Asia.

Tres muertos y numerosos heridos en Ucrania tras ataques rusos a plena luz del día Tres personas murieron y más de quince resultaron heridas este miércoles en toda Ucrania por ataques con drones rusos, en un contexto de intensificación de las incursiones a plena luz del día. Tres personas fallecieron y varias más resultaron heridas en bombardeos rusos en la región occidental de Rivne, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Koval. En Kiev, donde las sirenas de alarma sonaron varias veces durante la jornada, periodistas de la AFP vieron a residentes refugiarse en estaciones de metro. Una de las alertas duró una hora y media. Hacia el mediodía, hora local (09H00 GMT), las alertas por ataques aéreos afectaban a más de la mitad de las regiones ucranianas, según un mapa oficial actualizado en directo. Los servicios de inteligencia ucranianos afirmaron el miércoles que Rusia había lanzado "un ataque aéreo combinado contra Ucrania que podría prolongarse", utilizando primero drones para "sobrecargar" la defensa antiaérea y poder atacar después infraestructuras cruciales. Se calcula que unos 800 proyectiles fueron lanzados por Rusia contra Ucrania este miércoles.

Ucrania ha neutralizado desde la mañana del miércoles más de 700 drones rusos Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre las 8.00 y las 18.30 del miércoles, hora local, un total de 710 drones rusos de larga distancia, según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana. Rusia lanzó en total contra Ucrania en ese espacio de tiempo 753 drones de larga distancia. De estos, 36 no pudieron ser interceptados. Drones rusos o fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en 26 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Este ataque lanzado por Rusia durante el día continuaba en las últimas horas de la tarde del miércoles, cuando varios drones sobrevolaban aún territorio ucraniano. Rusia suele lanzar sus ataques de larga distancia por la noche, aunque en las últimas semanas ha llevado a cabo varios lanzamientos masivos de drones también durante el día.

Rusia ha lanzado desde la pasada medianoche al menos 800 drones contra Ucrania Rusia ha lanzado en distintas oleadas desde la pasada medianoche al menos 800 drones de larga distancia que han tenido entre sus principales objetivos las regiones del oeste de Ucrania y han provocado la muerte de seis personas, según informó en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski. Zelenski apuntó además a la posibilidad de que el Ejército ruso lance también misiles durante la jornada, como había advertido previamente la inteligencia militar ucraniana (GUR). El presidente ucraniano vinculó el momento elegido por Rusia para lanzar "uno de los ataques más masivos" contra Ucrania en un solo día de toda la guerra con la visita del presidente de EEUU, Donald Trump, a China. "En este momento geopolítico complicado Rusia intenta claramente desestabilizar el contexto geopolítico y atraer atención hacia su maldad a costa de las vidas y las infraestructuras ucranianas", dijo Zelenski.

Rusia aprueba una ley que permite al Ejército proteger a sus ciudadanos en el exterior La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó este miércoles en segunda y tercera lectura una ley que permite el uso de las Fuerzas Armadas para la protección de ciudadanos rusos detenidos en el extranjero. La iniciativa fue aprobada por 381 diputados con cero abstenciones o votos en contra, según informó el diario digital RBC. De ser promulgada por el presidente ruso, Vladímir Putin, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación. La norma, "contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos", según sus autores.